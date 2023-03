Coppa d’Olanda, il corteo degli ultras dell’Heerenveen non è piaciuto ai rivali di Rotterdam…

La Coppa d'Olanda regala sempre emozioni, soprattutto per le tifoserie calde che girano il Paese sostenendo la propria compagine ad ogni costo. La sfida vinta dal Feyenoord per 1 a 0 in casa dell'Heerenveen - valida per i quarti di finale - ha dimostrato all'intera Europa la passione che le due tifoserie hanno messo in quest'incontro molto sentito in patria.