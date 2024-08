Nel secondo tempo il gioco si è prolungato di ulteriori 10 minuti per via di alcune risse scatenatesi in campo. C'è stato bisogno anche dell'intervento dell'altoparlante per fermare gli insulti razzisti all'indirizzo di Adilson, 27enne attaccante portoghese in forza al Córdoba (8 reti in 31 presenze, di cui 17 da titolare, in Primera Federación nell'ultima stagione). Un episodio spiacevole che ha rappresentato una nota certamente stonata al termine di una gara amichevole d'agosto.