Un ex calciatore ha raccontato com'è giocare una partita in Corea del Nord e ha ammesso che la sua squadra aveva molta paura quando ci andò.

Mattia Celio Redattore 19 marzo - 14:39

Il calcio è considerato da molti lo sport più praticato al mondo. Un gioco che, indipendentemente dal paese, coinvolge milioni di persone. O quantomeno milioni di persone possono affermare di aver dato almeno una volta nella vita un calcio ad un pallone. Tuttavia anche questo sport, per quanto amato, ha i suoi lati oscuri e, qualche volte, può essere lo stesso paese in cui viene praticato. Ne sa qualcosa l'ex giocatore Erik Paartalu, che ha parlato della sua esperienza in Corea del Nord.

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"Ho giocato in Corea del Nord. Ce la facevamo sotto per i controlli rigidi". L'esperienza di Erik Paartalu — Erik Paartalu è un ex giocatore australiano con la cittadinanza estone. Di ruolo centrocampista, il classe '86 ha giocato quasi per tutta la carriera nel suo paese natale. Tuttavia, come lo stesso giocatore ha dichiarato, l'esperienza più particolare l'ha vissuta durante le stagioni con la maglia del Bengaluru, club indiano, nel quale ha militati dal 2017 al 2021. Anno del suo ritiro.

Intervenendo al podcast televisivo Suited and Booted, l'ex centrocampista ha raccontato del giorno in cui la sua squadra volò in Corea del Nord per disputare una partita contro una squadra di Pyongyang nella AFC Cup. Si trattava della sfida di ritorno dopo la vittoria per 3-0 in India. Quello che l'allora 31 enne e la sua squadra vissero fu un'esperienza veramente devastante.

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"Entrare in Corea del Nord è stata una follia. Bisognava passare una notte in Cina - comincia l'australiano -. Siamo atterrati e letteralmente (gli agenti della sicurezza hanno iniziato) a controllare telefoni, tablet… Non so quale codice abbiano inserito per non chiederci nemmeno di sbloccarlo. Lo sapevano e basta e stavano cercando materiale o cose che avevamo inviato tra cui nella chat di gruppo dove avevamo parlato di Kim Jong Un".

Un personaggio che non ha bisogno di presentazione e praticamente "intoccabile" per i nordcoreani. Anche solo a parole: "Eravamo terrorizzati, pensavamo: non riusciremo mai ad entrare qui dentro". Inoltre, l'arrivo in Corea del Nord lo si potette considerare anche fortunato: "Il fattorino ha detto che se fossimo arrivati alle 6 del mattino - continua l'ex giocatore - avreste visto il missile sorvolare l'hotel in direzione del Giappone. E subito noi abbiamo pensato: portateci via da questo paese, c***o!".

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