Attimi di grande tensione hanno caratterizzato il match di Copa del Rey tra Real Sociedad e Real Madrid. Il match, terminato 0-1 per i con la rete firmata da Endrick, è stato sospeso per diversi minuti a causa di alcuni cori partiti dalla curva del club basco. Bersaglio di queste bordate è stato Raul Asencio, difensore spagnolo del Real Madrid classe 2003. Il difensore spagnolo, apparso piuttosto scosso, ha deciso di proseguire il match senza però interromperlo. Al minuto 46, Vinicius si è avvicinato al direttore di gara Sánchez Martínez per segnalare la gravità dell’accaduto e per richiedere la sospensione momentanea del match.