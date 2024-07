Corinthians, l’ex Napoli e Avellino Ramon Diaz è il nuovo allenatore

12 punti in 15 partite. Inizio di campionato da dimenticare per il Corinthians che ha deciso di esonerare António Oliveira e di affidare la panchina del Timao a Ramon Diaz , ex conoscenza del calcio italiano, avendo indossato in passato le maglie di Napoli, Avellino e Fiorentina e Inter.

Girato in prestito all'Avellino, è in provincia che El Puntero Triste dà una svolta alla propria carriera. Con 23 gol in 92 presenze diventerà il miglior marcatore in Serie A del club irpino e si prenderà la sua rivincita personale col Napoli, decidendo il derby della stagione 1983-1984, giocato al Partenio, con un calcio di punizione da fuori area. Dopo tre anni straordinari con la casacca biancoverde, Ramon Diaz si trasferirà alla Fiorentina (1986-1988) e poi all'Inter (1988-1989), per poi emigrare in Francia al Monaco (1989-1991) e far ritorno in patria al River Plate (1991-1993).