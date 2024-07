Il Corinthians piange la scomparsa di tre tifosi che hanno perso la vita nelle prime ore di questa mattina a seguito di un brutto incidente stradale. I tre sostenitori del Timão stavano facendo rientro a casa dopo la partita disputata al Mineirão di Belo Horizonte. Per il Corinthians di Raphael Laruccia è arrivata una sonora sconfitta per 3-0, con il Cruzeiro che ha fatto sua la partita grazie alle reti di Matheus Pereira, Alvaro Barreal e Gabriel Veron.

La nota del Corinthians dopo l'incidente

Il Corinthians, appresa la triste notizia, ha diramato una nota sull'accaduto esprimendo profondo cordoglio per la scomparsa dei tre tifosi: "Lo Sport Club Corinthians Paulista esprime il proprio cordoglio per le vittime dell'incidente avvenuto nelle prime ore di lunedì mattina (08) sull'autostrada BR-262 in Espírito Santo, con un furgone che trasportava tifosi che si trovavano a Belo Horizonte per sostenere la squadra durante la partita contro il Cruzeiro al Mineirão. Il club è solidale con le famiglie e si rammarica profondamente per la morte di tre tifosi, oltre ad augurare ai feriti una pronta guarigione".