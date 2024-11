Il Corinthians vince uno spettacolare derby paulista contro il Palmeiras grazie alle reti di Garro e Yuri Alberto.

Termina con il risultato di 2-0 per il Corinthians l’attesissimo derby della città di San Paolo. Alla Neo Quimica Arena ci si attendeva battaglia, e battaglia è stata tra due squadre infuocate dalla rivalità ma anche dalle diverse motivazioni. Da un lato il Verdão che insegue il primo posto in classifica, occupato dal Botafogo; dall’altro il Timão che cerca la fuga dalle sabbie mobili della zona retrocessione, distante un solo punto. Alla fine, a sorridere è solamente la squadra di Ramon Diaz, che grazie alla vittoria sale al tredicesimo posto e prende un po’ di margine dalle zone calde della classifica. In un match decisamente divertente, pieno di occasioni e di ribaltamenti di fronte, decidono le reti di Garro e Yuri Alberto. Nel mezzo, dagli spalti è piovuta anche una testa di maiale.

Corinthians-Palmeiras, primo tempo — Comincia meglio il Palmeiras, che dopo appena 14 secondi ha già la prima occasione del match sui piedi di José Lopez: conclusione centrale e nessuno problema per Hugo Souza. Il primo quarto d’ora è di stampo Verdão, con il Corinthians che si fa vedere dalle parti di Weverton solamente al 14’, con la conclusione di Yuri Alberto.

Al 28’ accade poi l’imprevedibile. Raphael Veiga si avvicina alla bandierina per battere un corner in favore del Palmeiras e viene inondato di fischi e insulti, ma non solo. Dagli spalti della Neo Quimica Arena piove in sua direzione anche un bicchiere e… una testa di maiale. Proprio così, una testa di maiale. Un episodio piuttosto macabro, ma di certo non casuale dato che i tifosi del Timão chiamano proprio ‘puercos’ quelli del Palmeiras.

Dopo attimi di confusione, in cui il direttore di gara ha preso nota dell'accaduto, la gara è potuta proseguire con un Corinthians decisamente più protagonista. Occasione enorme al 38' per Yuri Alberto, che si invola tutto solo verso la porta del Palmeiras e prova a sorprendere Weverton con un tocco morbido. Il portiere del Palmeiras non ci casca, resta in piedi e pizzica il pallone con la punta delle dita: quanto basta per evitare il gol. Tuttavia, è solo questione di tempo, perché i padroni di casa trovano il vantaggio al 41' con una stupenda conclusione da fuori area di Garro. Al 50' il Corinthians rischia addirittura di raddoppiare con una strepitosa combinazione volante che lancia ancora una volta Yuri Alberto verso la porta, ma il suo mancino viene respinto. Timão avanti con merito al termine dei primi 45 minuti.

Corinthians-Palmeiras, secondo tempo — La ripresa si apre nuovamente su ottimi ritmi e tanta intensità, e il Corinthians punisce di nuovo il Palmeiras alla prima vera occasione del secondo tempo. Al 56', il Verdão si fa trovare scoperto su un corner a proprio favore e i padroni di casa ne approfittano con Garro, che riparte in campo aperto sulla destra e prova a servire con un filtrante sull'altro lato Yuri Alberto. Il pallone in realtà è impreciso, ma Weverton calcola clamorosamente male la traiettoria del passaggio, buca l'intervento e spalanca la strada a Yuri Alberto, che ringrazia e fa 2-0.

Sale inevitabilmente il Palmeiras alla ricerca della rete che potrebbe riaprire la partita. Estevao Willian non punge, Felipe Anderson nemmeno. Allora ci prova Dudu al 62', ma chiude troppo il destro e spedisce a lato. Grande occasione invece al 72', con Gabriel Menino che centra l'incrocio dei pali su punizione dal limite dell'area. All'82' serve poi un pazzesco intervento di Hugo Souza per evitare la rete di testa a Rony. Dopo 7 minuti di recupero, Wilton Pereira Sampaio mette fine ad un match spettacolare, con il Corinthians che si aggiudica l'agguerrito derby paulista.