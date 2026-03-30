Costa D’Avorio, il club protesta contro l’arbitraggio e resta fermo in campo

Nel mentre si parla di corruzione, con alcuni giornalisti locali che hanno puntato il dito verso arbitro e squadra di casa

Michele Massa 30 marzo - 11:30

Il calcio africano non smette mai di stupirci, questa volta a catturare l'attenzione dei social è un episodio successo durante una partita di coppa nazionale in Costa D'Avorio. Il CO Korhogo tra le varie partite ha battuto il Racing Club d’Abidjan con un netto di 6-0. Nulla di strano fino a questo momento, peccato che abbiamo omesso un particolare, la squadra sconfitta è rimasta sul terreno di gioco completamente immobile.

La protesta del Racing Club d’Abidjan in Costa D'Avorio fa il giro del mondo — Come è possibile? Non è la prima volta che sentiamo di scene di questo genere in Africa. Ancora una volta a colpire è una particolare protesta contro l'arbitraggio, mentre in Coppa d'Africa, il Senegal tentò di uscire dal campo, il Racing Club d’Abidjan in campo ci è rimasto, ma restando immobile e impassibile agli attacchi avversari.

La partita è durata solo un tempo, gli ospiti scottati da alcune decisioni arbitrali a sfavore hanno deciso di protestare e alla ripresa del gioco hanno scelto di non giocare più, restando fermi nelle loro posizioni mentre i calciatori del CO Korhogo dilagavano, per poi fermarsi alla sesta rete consecutiva. Il match è proseguito fino al 90' ma con i padroni di casa che palleggiavano in difesa per non rendere ancora più grosso il passivo, mentre i calciatori ospiti continuavano la loro singolare protesta.

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Non mancano però le proteste, con la Federcalcio ivoriana che è pronta a multare il club. In Africa queste scene diventano sempre più presenti. Secondo alcuni giornalisti locali non è da escludere la via della corruzione, con l'arbitro che avrebbe fortemente influenzato il match con alcune scelte tutt'altro che logiche in favore dei padroni di casa.