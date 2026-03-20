Addio Bleus, Kader Meité sceglie la Costa D’Avorio

Il talentuoso classe 2007, dopo l'addio al Rennes per i milioni dell'Arabia Saudita, ufficializza il cambio di nazionalità sportiva

Danilo Loda 20 marzo - 12:15

Il calcio moderno corre veloce, a volte anche troppo. Lo sa bene la Federazione calcistica francese (FFF) che, nel giro di pochi mesi, ha visto sfumare uno dei profili più interessanti del proprio vivaio nazionale. Kader Meité, il diciottenne che solo pochi mesi fa sembrava destinato a diventare un pilastro della selezione Under 21 di Thierry Henry, ha sciolto le riserve: il suo futuro internazionale sarà con la maglia della Costa d’Avorio.

La notizia, confermata dalle recenti convocazioni, segna un punto di svolta per il giovane attaccante nato a Créteil. Meïté è stato infatti inserito nella lista della nazionale Under 23 ivoriana per la doppia amichevole di lusso contro il Marocco, prevista per il 26 e il 30 marzo. Un "debuttino" che in realtà è un vero e proprio manifesto d'intenti.

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Dalle giovanili francesi al richiamo delle radici — Il percorso di Meïté con i Bleus sembrava tracciato. Dopo essere entrato nel settore giovanile dello Stade Rennais nel 2022, il ragazzo aveva scalato le gerarchie nazionali con una naturalezza disarmante. Eppure, il richiamo della terra d'origine ha prevalso. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da L'Equipe, il CT della nazionale maggiore ivoriana, Emerse Faé, era pronto a convocarlo direttamente tra i "grandi" per questo raduno.

Tuttavia, un ritardo burocratico nella comunicazione del cambio di nazionalità sportiva ha fatto slittare il salto nel calcio dei giganti, costringendo il ragazzo a partire dalla selezione olimpica. Ma il segnale è chiaro: la Costa d'Avorio ha blindato un gioiello che la Francia sperava di coccolare ancora per molto.

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Kader Meité: la parabola Rennes e il "contratto della vita" — La crescita di Meité è stata fulminea. Il debutto tra i professionisti è arrivato a soli 17 anni, nel novembre 2024, sotto la guida di Sébastien Tambouret. Ma è stata la stagione 2025-2026 a consacrarlo: 19 presenze, tre gol e due assist che avevano convinto l'allora tecnico del Rennes, Habib Beye, a puntare forte su di lui.

Poi, l'improvviso scossone di gennaio. Il club saudita dell'Al-Hilal ha messo sul piatto 30 milioni di euro, una cifra mostruosa per un diciottenne con meno di trenta presenze in Ligue 1. Beye, pur rammaricato, non ha potuto far altro che dare il via libera: "È stato il mercato a decidere. Quando un giocatore riceve un'offerta per il 'contratto della vita' e non vuole restare, trattenerlo diventa impossibile. Non giudico la sua scelta, gli aspetti finanziari sono straordinari per tutti".

La sfida nel deserto di Simone Inzaghi — Il passaggio in Arabia Saudita, però, non è stato tutto rose e fiori. In una rosa stellare guidata da Simone Inzaghi, dove la concorrenza risponde ai nomi di Karim Benzema e Malcom, il giovane Kader sta faticando a trovare continuità. Finora ha collezionato solo quattro presenze, di cui una sola da titolare in AFC Champions League.

La scelta della Costa d'Avorio potrebbe essere anche un modo per ritrovare centralità e minutaggio internazionale, staccandosi dall'ombra dei campioni francesi per diventare, invece, un simbolo del nuovo corso degli Elefanti. La Francia perde un talento, l'Arabia lo aspetta, ma da oggi il cuore di Meïté batte solo per la Costa d’Avorio.

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