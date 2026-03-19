La Federazione interviene per chiarire che l'attaccante dell'Inter non ha ancora scelto quale nazionale rappresentare.

Gianmarco Inguscio Collaboratore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 18:37)

Yoan Bonny non ha ancora deciso quale nazionale rappresentare. L'ex giocatore del Parma, attualmente in forza all'Inter di Cristian Chivu, ha due ipotesi da prendere in considerazione: scegliere la nazionale francese o quella ivoriana. Bonny nasce ad Aubersvilliers, in Francia, da padre francese e madre di origini ivoriane, motivo per cui il classe 2003 possiede la doppia nazionalità dalla nascita. E proprio questa doppia nazionalità, ad oggi, potrebbe offrire al calciatore l'opportunità di scrivere una nuova pagina di storia della sua carriera. Tuttavia, scegliere quale maglia indossare e quale Paese rappresentare si sta rilevando tutt'altro che semplice.

In merito a questa situazione, è circolata nelle scorse ore una dichiarazione di Emerse Faé, tecnico della Costa D'Avorio, secondo cui l'attaccante avesse scelto la nazionale ivoriana. Dichiarazione che, però, non risulta corretta secondo i vertici della Federazione, che nelle ultime ore ha tempestivamente smentito quanto dichiarato dal CT.

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Costa D'avorio: il comunicato ufficiale della Federazione — Di seguito la nota ufficiale della Federazione ivoriana, pubblicata sui propri canali: "La federazione calcio ivoriano (FIF) vuole fare un chiarimento in seguito alle dichiarazioni del tecnico della nazionale, Emerse Faé, in conferenza stampa di mercoledì 18 marzo 2026, sul giocatore Ange Yohan Bonny dell'Inter Milan. Contrariamente ad alcune interpretazioni in staffetta, il selezionatore non ha mai dichiarato che il giocatore aveva ufficialmente optato per la nazionale della Costa d'Avorio". Il tecnico Emerse Faé ha parlato di un processo di pensiero in corso, specifico per molti giocatori binazionali".

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Poi la nota continua: "Aveva dubbi, come ogni giocatore binazionale. Abbiamo scambiato con lui per presentare il nostro progetto, la nostra visione e il nostro modo di lavorare. Oggi i suoi dubbi si sono calmati, ma la riflessione segue il suo corso". Infine il comunicato termina così: "Queste cose fanno parte di un approccio di dialogo e compagnia e non possono essere interpretate come l'annuncio di una decisione finale. la federazione ricorda che qualsiasi decisione ufficiale relativa all'impegno internazionale di Angel Yohan Bonny sarà soggetta a comunicazione formale, quando sarà il momento".

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