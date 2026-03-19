Domenica 22 marzo alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi si accendono i riflettori su Fiorentina-Inter, una delle sfide più attese della settimana, valida per la 30^ giornata di serie A. L'Inter, in piena corsa scudetto, non può sbagliare, ma anche i padroni di casa sono a caccia dei tre punti, importantissimi per lasciarsi alle spalle definitivamente la zona pericolosa della classifica.
derbyderbyderby calcio italiano Fiorentina-Inter, la guerra dei follower: chi domina sui social?
Influcalcio
Fiorentina-Inter, la guerra dei follower: chi domina sui social?
Fiorentina-Inter non si gioca solo in campo: da Kean a Lautaro fino a De Gea, la sfida continua su Instagram tra follower, stile e viralità. Ecco chi domina la classifica social e si prende il podio
Se in campo l'aria si prevede elettrica, c'è anche un'altra contesa in atto, fatta di follower, cuoricini e visualizzazioni. Abbiamo spiato i profili dei titolarissimi delle due rose per rivelarvi chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra il Giglio e il Biscione.
Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate
© RIPRODUZIONE RISERVATA