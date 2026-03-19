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Fiorentina-Inter, la guerra dei follower: chi domina sui social?

Fiorentina-Inter non si gioca solo in campo: da Kean a Lautaro fino a De Gea, la sfida continua su Instagram tra follower, stile e viralità. Ecco chi domina la classifica social e si prende il podio
Silvia Cannas Simontacchi
Silvia Cannas Simontacchi

Fiorentina Inter

Domenica 22 marzo alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi si accendono i riflettori su Fiorentina-Inter, una delle sfide più attese della settimana, valida per la 30^ giornata di serie A. L'Inter, in piena corsa scudetto, non può sbagliare, ma anche i padroni di casa sono a caccia dei tre punti, importantissimi per lasciarsi alle spalle definitivamente la zona pericolosa della classifica.

Se in campo l'aria si prevede elettrica, c'è anche un'altra contesa in atto, fatta di follower, cuoricini e visualizzazioni. Abbiamo spiato i profili dei titolarissimi delle due rose per rivelarvi chi è il più virale, chi il più seguito ma, soprattutto, chi vince sui social tra il Giglio e il Biscione.

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