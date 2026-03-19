Simone Inzaghi e l'Al Hilal raggiungono la finale in King's Cup. Si tratta del primo traguardo importante per la truppa allenata dall'ex Inter che sogna un treble con Champions e campionato, sfumato in Italia.

Francesco Lovino Redattore 19 marzo - 20:36

Un importante traguardo: la prima finale con l'Al Hilal. Simone Inzaghi, anche se distante diverse migliaia di chilometri dall'Italia, si ricorda ancora come si fa. In corsa su tutti i fronti e con l'ultimo atto della Coppa d'Arabia da giocarsi a maggio, il sogno di un triplete asiatico è più vivo che mai.

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L'Al-Hilal vola in finale di Coppa d'Arabia Gli sono serviti i calci di rigore perfettamente trasformati dalla sua squadra. 4 conclusioni implacabili dal dischetto con protagonisti Ruben Neves, Marcos Leonardo, Mandash e Theo Hernandez. Quest'ultimo, intanto, già nel primo tempo regolamentare si era reso protagonista di un gran gol che ha sbloccato il match. La gara, indirizzata dalla prima frazione, ha poi visto una svolta importante segnata dal rigore assegnato all'Al Ahli. L'1-1 a firma del solito Ivan Toney ha costretto la partita ai supplementari che non hanno prodotto nulla di concreto.

L'Al Hilal ha dunque superato in gara secca l'Al Ahli e raggiunge in finale la sorpresa della competizione. Si tratta dell'Al Kholood che, sempre ai calci di rigore, ha superato l'Al Ittihad di Sergio Conceicao. Parliamo della quattordicesima forza del campionato saudita, già battuta da Inzaghi 1-3 il 31 dicembre scorso. Insomma, l'Al Hilal si presenta da favorito per alzare al cielo la prima coppa in terra araba.

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Inter, guarda che Inzaghi! — Imbattuto in campionato, con 19 vittorie e 7 pareggi nelle prime 26 giornate, l'Al Hilal di Simone Inzaghi vuole prendersi tutto in questa stagione. Dopo una partenza sprint nei primi mesi, a febbraio qualcosa è andato storto. Il vantaggio notevole di 7 punti sulla seconda in classifica si è incredibilmente assottigliato fino a sparire. Addirittura, adesso, l'Al Hilal insegue l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, altra ex conoscenza del calcio italiano in cerca di successi in Arabia.

Il distacco, per fortuna di Inzaghi è di 3 lunghezze e rimane assolutamente colmabile. Tra l'altro, come detto sopra, ci sarebbe la possibilità di andare avanti in Champions asiatica dove Theo e compagni hanno racimolato 22 punti in 8 giornate, figlie di 7 successi e un solo pareggio. Tutto ancora in ballo, per un allenatore che ha tanta voglia di stupire ancora.

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