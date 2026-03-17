Bayern Monaco-Atalanta: dalla rivincita del PSG al miracolo Villarreal, passando per Real Madrid e Inter, ripercorriamo le squadre che negli ultimi 5 anni sono riuscite a fermare i tedeschi in Champions League.

Francesco Di Chio 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 15:42)

Mercoledì 18 Marzo l'Atalanta si presenta all'Allianz Arena per sfidare il Bayern Monaco nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Forti del 6-1 dell'andata, i tedeschi sono già praticamente qualificati ai quarti, e devono solo attendere di conoscere chi incontreranno tra Real Madrid e Manchester City. I rossi hanno vinto l'ultimo titolo nell'estate del 2020, conquistando la vittoria in uno Stadio da Luz deserto per via del Covid. Da quel successo, segnato dal gol di Coman, i tedeschi sono sempre approdati ai quarti di finale, riuscendoli a superare solo una volta. Senza raggiungere mai più in finale, quest'anno sono una delle squadre favorite alla corsa per il titolo. Nonostante ciò, i pluricampioni di Germania non sono imbattibili. Ripercorriamo gli ultimi 5 anni di Champions League per scoprire chi sono le squadre che sono riuscite ad avere le meglio su Die Roten.

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Stagione 20/21: Bayern Monaco-Psg, la rivincita — Spesso sembra che il calcio operi per vie che vanno oltre il caso. A meno di un anno di distanza dall'essersi laureati Campioni d'Europa, i tedeschi del Bayern si ritrovano di fronte proprio al Paris Saint Germain, la squadra che hanno battuto in finale. A rivedere oggi le immagini, sembra passato un secolo. Sulle panchine delle due squadre siedevano Flick e Pochettino, gli stadi erano deserti per via delle restrizioni del Covid, e il Paris Saint Germain schierava in attacco Mbappè, Neymar e Di Maria.

Ovviamente, l'occasione per il PSG di prendersi la propria rivincita è troppo ghiotta, e i francesi non perdono tempo. Dopo soli 3 minuti Mbappè sigla il vantaggio degli ospiti, e alla mezz'ora con un gol di Marquinhos siamo già 2 a 0. I tedeschi riescono a rimontare con l'ex Choupo-Moting prima e Muller poi, ma Mbappè ritrova il gol e il definitivo 3-2. Al ritorno Al Parco dei Principi la gara è dominata dal PSG, che spreca una marea di occasioni. E ancora l'ex porta in vantaggio i bavaresi. Ma non basta, la partita finisce così e il PSG si qualifica forte di aver fatto più gol fuori casa. Un secolo fa, appunto.

Stagione 21/22: il sottomarino giallo — Spesso assistiamo a dei percorsi in Champions che stupiscono tutti. Storie di squadre di città minori, che non solo riescono a qualificarsi alla massima competizione europea, ma che addirittura si fanno strada fino ad arrivare a battere i giganti. E se pensiamo agli underdogs degli ultimi anni, non può che venirci in mente il Villarreal di Unay Emery. Il sottomarino giallo nella stagione 21/22 ha compiuto una vera e propria impresa, fermandosi ad un passo dalla finale, battuti dal Liverpool. E, in questo percorso, i ragazzi allenati da Emery sono riusciti ad eliminare un colosso del calcio europeo qual è il Bayern Monaco. All'andata dei quarti di finale gli spagnoli sono riusciti a vincere di misura grazie ad un gol di Danjuma (più un altro annullato a Coquelin). Al ritorno, all'Allianz Arena, Lewandowski ha portato in vantaggio i tedeschi. La partita sembrava indirizzata ai supplementari, ma Chukwueze all'87esimo ha chiuso un contropiede del Villarreal in porta e ha reso reale quello che sembrava solo un sogno.

Stagione 22/23: il City campione — Nella stagione 22/23 il Bayern si trova di fronte al City di Guardiola. Le due squadre si affrontano nei quarti di finale, e la partita è una finale anticipata. Dalla gara di andata il Bayern ne esce con le ossa rotte: all'Etihad Stadium il Manchester City si impone con un 3 a 0 nettissimo. In apertura un gran gol di Rodri all'incrocio, poi gol di Bernardo Silva su assist di Haaland e proprio il norvegese mette a segno il gol che ipoteca il passaggio del turno degli inglesi. Al ritorno il Bayern ci prova, ma mai in maniera troppo convinta. Sempre Erling Haaland sbaglia un calcio di rigore, ma poi si fa perdonare con un gran gol che spegne ogni speranza dei tedeschi. Nel finale il gol della bandiera di Kimmich. 1-1 e City in semifinale. I ragazzi di Guardiola alla fine si laureeranno campioni d'Europa battendo l'Inter in finale.

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Stagione 23/34: Joselu — Dopo 3 anni il Bayern Monaco riesce a superare i quarti di finale, battendo l'Arsenal per 3-2. In semifinale però, ad attenderli c'è il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che con la Champions League si sa, ha un feeling molto particolare. La gara di andata è segnata da un grande equilibrio. Il Real passa in vantaggio con un gol di Vinicius Junior, il Bayern pareggia e poi passa in vantaggio, prima con Sanè e poi con Harry Kane, ma nel finale ancora Vinicius pareggia i conti. La gara di ritorno si gioca al Bernabeu, e il copione è simile a quello dell'andata, con azioni da una parte e dall'altra. Al 68° però, il Bayern Monaco trova il vantaggio con Alphonso Davies, vantaggio che dura fino a qualche minuto dalla fine. Ma si sa, il Real Madrid e Carlo Ancelotti non muoiono mai.

L'uomo della provvidenza si chiama Joselu. Lo spagnolo, entrato all'81° minuto, si fa trovare su una ribattuta incerta di Neuer e segna il gol del pareggio all'88°. Sempre lui, 3 minuti dopo, raccoglie una palla di Rudiger che ha solo bisogno di essere messa in porta. 2-1 per il Real e Bayern eliminato, di nuovo. Ancelotti sfiderà un'altra tedesca in finale, il Borussia Dortmund, che batterà vincendo la 15esima Champions della storia del Real.

Stagione 24/25: l'Inter di Simone Inzaghi — L'ultima stagione di Champions ha visto il Bayern partire di nuovo come una delle grandi favorite, con in panchina una nuova faccia, Vincent Kompany. Questa volta ai quarti di finale l'avversaria è un'italiana, l'Inter di Simone Inzaghi. La gara di andata si gioca in Germania. I nerazzurri passano in vantaggio con un gran gol di Lautaro Martinez, che mette in rete un assist di tacco del compagno di reparto Thuram. I tedeschi reagiscono però, e trovano il pareggio con il solito, immenso, Thomas Muller. La squadra di Inzaghi però non si da per vinta, e a parte tener botta e resistere agli attacchi dei bavaresi, all'87° trova il gol vittoria con Davide Frattesi, specialista nei gol allo scadere.

Il ritorno a San Siro è una battaglia. Kane porta in vantaggio i Rossi con un gol da biliardo, ma dopo qualche minuto arriva rabbiosa la risposta dell'Inter. Lautaro Martinez al 58° e Pavard al 61°, partita ribaltata e Inter in vantaggio. I tedeschi si sa, non mollano mai: al 76esimo una palla arriva sul secondo palo e Dier in maniera anche un pò fortunosa con un colpo di testa spiazza tutti e segna il gol del 2-2. Gli ultimi minuti sono un assedio totale dei tedeschi, ma i neroazzurri alzano le barricate e resistono, qualificandosi alla semifinale.

Stagione 25/26: il Bayern Monaco ci riprova — Nella stagione attuale, il Bayern Monaco è praticamente qualificato ai quarti di finale. La vittoria per 6-1 a Bergamo è piu di una seria ipoteca per il passaggio del turno. La Dea si presenterà in Germania per onorare la competizione, ma servirebbe molto più di un miracolo per riaprire la gara. Ai (probabili) quarti di finale i ragazzi allenati da Kompany incontrerebbero una tra Man City e Real Madrid, con gli spagnoli avvantaggiati dal risultato dell'andata. In ogni caso, anche quest'anno ci ritroveremo davanti ad una finale anticipata. L'obiettivo del Bayern, dopo aver praticamente ipotecato la vittoria della Bundesliga con 9 punti di vantaggio sulla seconda, è chiaro: continuare a vincere anche in Europa per tornare a sollevare la coppa delle grandi orecchie che ormai manca da sei anni.