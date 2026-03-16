Il Re della Bundesliga è nudo: a causa di una serie di infortuni senza precedenti, il Bayern Monaco di Vincent Kompany potrebbe essere costretto a far esordire in Champions League, nel match di ritorno di mercoledì contro l'Atalanta, un giovane portiere appena 16enne.
Champions League
Bayern Monaco senza portiere: contro l’Atalanta il 16enne Prescott
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Bayern monaco senza portiere: un 16enne titolare contro l'Atalanta?—
Dopo Manuel Neuer, indisponibile almeno fino alla pausa delle nazionali, anche Sven Ulreich è ufficialmente fuori dai giochi. Il Bayern Monaco ha infatti dato conferma ufficiale che il giocatore ha riportato uno strappo muscolare all'adduttore destro durante la partita di ieri contro il Bayer Leverkusen, terminata con un pareggio.
Alla luce di questa situazione, quantomai critica per il club bavarese, Kompany potrebbe schierare Leonard Prescott, di soli 16 anni, già disponibile in panchina sia nella partita di andata valida per gli ottavi di Champions League, sia nella trasferta di campionato a Leverkusen.
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Con l'ex numero uno della Germania fermato da uno stiramento al polpaccio durante il match contro il Borussia Mönchengladbach all'inizio del mese e Jonas Urbig ancora in ripresa dopo il trauma cranico subito negli ultimi minuti della pesante sconfitta per 6-1 inflitta proprio alla Dea, potrebbe essere proprio arrivato il momento dell'esordio del giovanissimo talento di origini statunitensi.
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