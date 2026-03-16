Bayern Monaco senza portiere: contro l’Atalanta il 16enne Prescott

Emergenza portieri per il Bayern Monaco: dopo gli stop di Manuel Neuer e Sven Ulreich, l’allenatore Vincent Kompany potrebbe lanciare il 16enne Leonard Prescott nel ritorno di Champions contro l’Atalanta. Per lui, esordio assoluto

Il Re della Bundesliga è nudo: a causa di una serie di infortuni senza precedenti, il Bayern Monaco di Vincent Kompany potrebbe essere costretto a far esordire in Champions League, nel match di ritorno di mercoledì contro l'Atalanta, un giovane portiere appena 16enne .

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Bayern monaco senza portiere: un 16enne titolare contro l'Atalanta?

Dopo Manuel Neuer, indisponibile almeno fino alla pausa delle nazionali, anche Sven Ulreich è ufficialmente fuori dai giochi. Il Bayern Monaco ha infatti dato conferma ufficiale che il giocatore ha riportato uno strappo muscolare all'adduttore destro durante la partita di ieri contro il Bayer Leverkusen, terminata con un pareggio.