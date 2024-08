“Costi quel che costi”, Independiente al derby senza tifosi: ma che banderazo…

Oggi domenica 25 agosto alle 17 è in programma una nuova edizione del derby di Avellaneda tra Racing e Independiente nella Lega Professionistica argentina. La partita si giocherà al Cilindro senza tifosi ospiti. Per questo motivo i tifosi rossi hanno issato una bandiera sulla porta dell'hotel di Buenos Aires dove sono riuniti i giocatori.

Con razzi, tamburi, bandiere, fuochi d'artificio e tanto colore, i tifosi dell'Independiente hanno dato il loro sostegno ai calciatori all'ingresso dell'hotel dove hanno poi trascorso la notte in attesa della grande sfida. I giocatori si affacciavano alle finestre delle loro stanze per registrare la festa che si svolgeva in strada.