Coppa di Francia: il Rennes batte il Marsiglia ai rigori e raggiunge gli ottavi

L'OM è già fuori dalla Coupe de France. In trasferta a Rennes per la sfida degli ottavi di finale, il club marsigliese si è lasciato sfuggire la qualificazione dopo un'interminabile serie di rigori (1-1, 9-8 il punteggio finale dei rigori).

In un Roazhon Park ancora tutto esaurito, l'OM ha vissuto tutte le emozioni in un primo tempo ricco di colpi di scena. I marsigliesi, già indeboliti da numerose assenze, hanno dovuto fare i conti con le uscite premature per infortunio di Murillo (16esimo minuto) e Nadir (28'). Dimenticato dalla difesa bretone su cross di Clauss, Veretout non concede scampo a Gallon sul secondo palo (0-1, al 29esimo). Punito, il Rennes ha finito per reagire. Bourigoaud il capitano del Rennes ha sbagliato però un rigore nei minuti di recupero della prima frazione di gioco.