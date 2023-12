Il derby degli Olympique: schiaffo marsigliese al Lione ma occhio al divieto di trasferta…

Questa partita era il recupero dopo i gravi scontri dello scorso 29 ottobre con la ferita all'occhio di Fabio Grosso, nel frattempo esonerato dalla panchina del Lione. Rino Gattuso, allenatore del Marsiglia, ha detto la sua sul rischio di un divieto totale di trasferta per i tifosi, ventilato ieri dal ministro dello Sport, Amelie Oudea Castera, dopo la serie recente di gravi incidenti, in particolare la morte di un tifoso sabato scorso a Nantes: "Sarebbe una sconfitta per il calcio. Ma è normale che si prendano decisioni quando succedono cose del genere. Gli stadi non possono essere zone senza legge".