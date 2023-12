Riecco il derby degli Olympique: dopo la ferita a Grosso, ma senza Grosso…

Forse per la prima volta da molto tempo, una delle classiche del calcio francese avrà così tanta attenzione extra-sport e poco interesse calcistico, e non solo per quanto male stanno facendo entrambi i club, l'OM nono in classifica con 17 punti in 13 partite e l'OL ultimo in classifica a quota 7. Si riparte infatti dal 29 ottobre quando, durante la decima giornata, i tifosi del Marsiglia hanno attaccato gli autobus dei tifosi rivali e del Lione sulle strade pubbliche, azioni che ferito al volto l'allenatore ospite, Fabio Grosso, per l'esplosione del vetro di una finestra. Dirigenti e giocatori hanno chiesto di disputare la partita in sospeso in campo neutro, ma la Lega ha deciso di mantenere la sede del Vélodrome.