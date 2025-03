L'estremo difensore chiude la diatriba dopo la vittoria ai rigori

Continuano senza sosta le polemiche che hanno coinvolto il derby di Champions League tra Atlético Madrid e Real Madrid valido per gli ottavi di ritorno dell'iconica competizione, che ha visto la vittoria dei blancos ai calci di rigore. Sotto ai riflettori il penalty calciato da Julián Álvarez, annullato dal Var per un presunto doppio tocco. La decisione ha avuto un clamore particolare in sala stampa, quando il tecnico dei colchoneros Simeone ha interrotto ben due volte le domande dei giornalisti per ricevere una testimonianza dell'accaduto. Soltanto dopo, sono giunte le forti parole del portiere del Real Thibaut Courtois che ha duramente attaccato il Cholo per il suo atteggiamento troppo vittimista.

La polemica Var ai rigori — A decidere il passaggio del turno in Champions tra Atlético Madrid e Real è stata la lotteria dei calci di rigore. Un momento sempre pieno di tensione, ancor più quando la posta in palio è altissima e di fronte ci sono i rivali di sempre. Sul dischetto si è presentato Julián Álvarez: la traiettoria si insacca precisa alle spalle di Courtois ma l'arbitro viene richiamato dal Var per un presunto doppio tocco del calciatore al momento del tiro, annullando così il penalty. Un errore che insieme a quello di Llorente, sarà poi fatale per i colchoneros, regalando la vittoria ai blancos. La delusione sul volto di Simeone e dei suoi ragazzi è enorme, esprimendola tutta in conferenza stampa, opponendosi in maniera forte a quella decisione arbitrale, senza mai riuscire a vedere il presunto doppio tocco del suo calciatore al momento del rigore.

Le parole di Simeone — La conferenza post partita di Simeone è stata molto intensa, interrompendo per ben due volte i giornalisti appena rivolgevano delle domande sul calcio di rigore annullato. Il tecnico dei colchoneros ha poi chiesto in maniera decisa se qualcuno avesse realmente visto il doppio tocco di Álvarez al momento del tiro e se qualcuno ci fosse riuscito era pregato di alzare la mano, senza ricevere risposte. "Se qualcuno ha visto il doppio tocco è pregato di alzare la mano. Nessuno? Sicuri? Ripeto, se qualcuno l'ha visto, che alzi la mano!", ha tuonato per ben due volte. La tensione era alle stelle, la stessa che stavano vivendo anche i calciatori dell'Atlético dopo la grandissima delusione vissuta e il malcontento per una scelta arbitrale molto discussa.

La risposta di Courtois — Il botta e risposta non si è placato neanche nei minuti successivi, quando in mixed zone è giunto il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois che ha risposto in maniera molto dura al tecnico argentino, attaccando il suo modo di fare. "Sono stufo di questo solito vittimismo, non c'è bisogno di lamentarsi sempre delle decisioni arbitrali. I direttori di gara sono imparziali e non hanno alcun interesse a favorire l'una o l'altra squadra. Bisogna soltanto accettare ciò che succede in campo, hanno visto il doppio tocco e lo hanno fischiato. Se sei in vantaggio dal 1' bastava fare un altro tipo di partita e chiuderla prima, senza cercare alibi diversi", ha dichiarato l'estremo difensore ai microfoni dei giornalisti presenti, chiudendo così ogni polemica della giornata.