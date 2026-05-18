Thibaut Courtois investe nel calcio spagnolo e sceglie un progetto in piena ascesa. Il portiere del Real Madrid, attraverso la piattaforma di investimento sportivo NXTPLAY da lui cofondata, è diventato ufficialmente copropietario del CD Extremadura, club protagonista di una straordinaria scalata nel calcio iberico.

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Courtois punta sulla sorpresa Extramadura, arriva l'annuncio ufficiale

L’annuncio rappresenta una svolta importante per la società dell’Estremadura, reduce da una stagione storica culminata con il quarto salto di categoria consecutivo. Sotto la guida del presidente, il club è riuscito infatti a conquistare la promozione in Primera Federación, riportando entusiasmo e ambizione in una piazza che negli ultimi anni aveva vissuto momenti estremamente difficili.

L’ingresso di Courtois e di NXTPLAY nell’azionariato viene visto come un segnale forte di crescita e stabilità. L’obiettivo della piattaforma è quello di sviluppare progetti calcistici sostenibili, innovativi e con una visione internazionale. Il CD Extremadura rappresenta perfettamente questo modello: una società rinata dalle categorie inferiori e capace di costruire una sorprendente risalita attraverso organizzazione, programmazione e identità territoriale.

✍️ 𝗧𝗵𝗶𝗯𝗮𝘂𝘁 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁𝗼𝗶𝘀 y 𝗡𝗫𝗧𝗣𝗟𝗔𝗬 se convierten en copropietarios del CD Extremadura.



La plataforma de inversión deportiva cofundada por el guardameta belga entra en el accionariado del club, que firma una temporada histórica con su cuarto ascenso consecutivo… pic.twitter.com/iPCDMxeqT8 — CD EXTREMADURA (@CDExt1924) May 18, 2026

Per Courtois si tratta di un passo significativo anche fuori dal campo. Negli ultimi anni sempre più calciatori di alto livello stanno investendo in club professionistici, ma la scelta del portiere belga colpisce per il tipo di progetto selezionato. Non un grande club già affermato, bensì una realtà emergente con ampi margini di sviluppo. La crescita dell’Extremadura è stata impressionante. In appena quattro stagioni il club ha centrato quattro promozioni consecutive, passando rapidamente dalle categorie regionali fino alla Primera Federación, il terzo livello del calcio spagnolo. Un percorso quasi irripetibile che ha trasformato la società in una delle storie più affascinanti del panorama iberico.

Con il supporto di NXTPLAY e l’ingresso di una figura internazionale come Courtois, il club punta ora a consolidarsi e continuare a crescere. L’idea è quella di unire sviluppo sportivo, sostenibilità economica e valorizzazione del territorio. Per il CD Extremadura si apre dunque una nuova fase della sua rinascita. E accanto al progetto, adesso, c’è anche uno dei portieri più forti del mondo.

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