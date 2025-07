Thibaut Courtois ha venduto la sua villa a Las Lomas per trasferirsi in una nuova residenza più grande, moderna e sostenibile con bosco privato, garage su misura e tecnologie ecologiche alle porte di Madrid.

Thibaut Courtois , portiere simbolo del Real Madrid , ha venduto la sua villa da sogno a Los Tomas per 4,5 milioni di Euro e si prepara ad un trasferimento ancora più ambizioso. Secondo quanto riportato da El Confidential, il campione belga ha deciso di cambiare casa puntando su una nuova villa residenziale extra lusso, immersa nel verde e all'insegna della sostenibilità. Un'evoluzione che rispetta non solo il suo status nel mondo del calcio, ma anche una visione chiara: vivere al meglio in sintonia con la natura e con le tecnologie più moderne.

Da Las Tomas ad un' oasi sostenibile di 15.000 metri quadrati

La casa appena venduta da Courtois era già un capolavoro immobiliare: 850 metri quadrati, sette camere da letto, cinque bagni, piscina ed un ampio giardino in una delle zone più esclusive di Madrid. Ma ora il portiere del Real Madrid punta ancora più in alto. La nuova dimora che accoglie la famiglia Courtois a partire da Ottobre, si estende su 6.000 metri quadrati abitabili, distribuiti su tre livelli e circondati da un'enorme proprietà di 15.000 metri quadrati. Non solo spazio ma anche tecnologia e rispetto per l'ambiente: la villa sarà dotata di pannelli solari, climatizzazione geotermica e ampie vetrate per sfruttare al massimo la luce naturale. Il tutto completato da terrazze panoramiche, piscine multiple e, elemento distintivo, un bosco privato, perfetto per garantire isolamento e tranquillità.