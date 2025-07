Il portiere del Real Madrid replica alle polemiche del presidente della Liga Javier Tebas contro il Mondiale per Club: Real che ieri è stato umiliato 4-0 dal PSG ed è fuori dal torneo

Mattia Celio Redattore 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 11:36)

Il Mondiale per Club 2025 si avvicina alla sua conclusione. Domenica 13 luglio PSG e Chelsea si contenderanno il trofeo del torneo intercontinentale dopo aver eliminato rispettivamente Real Madrid e Fluminense. Vada come vada, questo primo Mondiale per Club a 32 squadre ha fatto molto parlare di sé, sia in positivo che negativo. Tra coloro che non erano favorevoli a disputare il torneo vi è il presidente della Liga Javier Tebas, alle cui critiche ha risposto il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois.

Mondiale per Club, Courtois contro Tebas: "Mai visto uno così" — Il Mondiale per Club 2025 ha diviso tutti gli amanti dello sport. Alcuni erano favorevoli per via della novità del format, altri invece erano contrari per via della durata, della spesa di energie e per il poco tempo a disposizione per la preparazione in vista della stagione successiva. Tra i tanti sportivi contrari al torneo spicca Javier Tebas, presidente della Liga, che ha più volte dichiarato che non avrebbe mai permesso lo svolgimento del Mondiale per Club. Parere nuovamente confermato ieri sera dopo la sfida tra Real Madrid e PSG.

In risposta al presidente è subito arrivata la reazione del portiere blanco Thibaut Courtois, ieri sera in campo nella semifinale contro i parigini: "Non ho mai visto un presidente come Tebas. È sempre lo stesso, brama davvero l'attenzione - ha dichiarato - Sentire commenti del genere da un presidente è qualcosa che non ho mai sperimentato in Italia, in Inghilterra e nemmeno nella NBA. La Coppa del Mondo per Club esiste e noi siamo qui. È quello che è". Real Madrid che, come ricordiamo, ieri sera è stato eliminato dal torneo a seguito del roboante 4-0 inflittogli dalla squadra di Luis Enrique. Domenica 13 la finale a New York contro il Chelsea.