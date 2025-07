25 anni fa l'elezione di Florentino Perez a presidente del Real Madrid avviava una delle fasi più iconiche e vincenti nella storia del Club di Madrid. In questo lungo periodo Perez ha modernizzato il club che è tornato ad essere uno dei più forti e temuti nel panorama calcistico. Per il suo lavoro, del resto, parlano i risultati sportivi: ben 66, 37 nel calcio e 9 nel basket.

L'elezione e i primi anni

Quando, nell'estate del 2000, Florentino Perez si candidò alle elezioni per la presidenza del Real Madrid, era, nel mondo del calcio, un perfetto sconosciuto. Si presentò dichiarando che, se eletto, avrebbe ingaggiatò Luis Figo. In pochi gli credetterò, ma lui la spuntò e sconfisse il favorito, Lorenzo Sanz. Nei primi sei anni di presidenza il Real visse una piccola epoca d'oro. Quella era la squadra dei Galacticos, che vantava campioni come Zidane, Ronaldo il fenomeno, Raul, Figo, Casillas e Beckham. Vinse tutto e fu nominata dalla FIFA miglior squadra del XX secolo. Questa fase terminò per volere dello stesso presidente che ammise i suoi errori nella gestione dei calciatori, diventati troppo costosi e viziati. Nel 2006 Florentino Perez si dimise. Il suo, però, non era un addio.