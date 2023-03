CR7, ex compagno di squadra rivela: “Mi ha salvato l’appuntamento con Miss California”

Ah beh...ma allora se tu conosci Cristiano...

Sergio Pace

Gol e assist a bizzeffe in campo, quelli Cristiano Ronaldo li fa sempre. Danny Simpson, ex difensore di Manchester United e Leicester, può però dire di aver goduto di un assist unico e prezioso dal portoghese fuori dal rettangolo verde.

Io e Miss California...grazie a CR7...

Durante una sua apparizione al podcast Under the Cosh, il 36enne difensore, campione d'Inghilterra con il Leicester di Claudio Ranieri, ha rivelato alcuni particolari e divertenti dettagli in merito ad un incontro avuto con CristianoRonaldo, suo compagno di squadra allo United, durante una tournée pre-campionato delle Foxes a Los Angeles nell'estate 2016: "Era tutto incredibile, potevamo giocare contro il Psg. Noi che eravamo abituati a disputare amichevoli al massimo a Dublino. Ma eravamo a Los Angeles...".

Simpson, durante la tournée con il Leicester, era riuscito ad ottenere un appuntamento con una ex vincitrice di Miss California: "Sono uscito di fretta e furia dall'hotel della squadra per incontrarla in un ristorante nel centro di Los Angeles", ha aggiunto Simpson. L'appuntamento, però, non stava andando per nulla bene, ma la situazione è decisamente migliorata con l'arrivo di Cristiano Ronaldo: "Vero, l'appuntamento si stava trasformando in un incubo. Ad un certo punto ho ricevuto un colpetto sulla spalla. Ho guardato in alto ed era...Cristiano Ronaldo. Mi ha detto "Simmo", gli ho risposto "Ronny!". Mi sono alzato e gli ho dato un piccolo abbraccio. Abbiamo fatto due chiacchiere davanti a Miss California".

Finito l'incontro con il suo ex compagno di squadra, Simpson si è rimesso a sedere: "Lei mi ha subito chiesto come facevo a conoscere Cristiano Ronaldo. Io, come se nulla fosse, le ho risposto che avevo giocato con lui. Non potevo crederci, ma da quel momento lei è completamente cambiata. Con tutta onestà, era diversa. E tutto perché Ronaldo mi ha detto 'ciao'". Simpson avrà ringraziato per l'assist al bacio di CR7...