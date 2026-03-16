Cremonese-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Momento di forma, probabili formazioni e dove vedere l'incontro: tutte le informazioni utili in vista della sfida della prossima giornata di campionato

Gianmarco Inguscio Collaboratore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 13:29)

Cremonese-Fiorentina si sfideranno in occasione della ventinovesima giornata di Serie A, lunedì 16 marzo presso lo stadio Giovanni Zini. Il calcio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. I grigiorossi sono a caccia di riscatto dopo quattordici partite senza vittoria. La Fiorentina invece, vorrà archiviare il più presto possibile una stagione finora difficile e inaspettata. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

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Cremonese-Genoa, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

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Il momento delle due squadre — La Cremonese si trova in diciottesima posizione con 24 punti, frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte. La formazione di Davide Nicola insegue la vittoria da ben quattordici giornate, dal match vinto il 7 dicembre sul campo del Lecce. Da quel momento, i grigiorossi hanno rimediato soltanto quattro pareggi, con Lazio, Cagliari, Verona e Genoa e dieci sconfitte, di cui le ultime tre consecutive contro Roma, Milan e Lecce. Un percorso iniziato a gonfie vele quello di Vardy e compagni, che adesso, a poche giornate dal termine della stagione sembra complicarsi giornata dopo giornata, ma tutto è ancora possibile e lo scontro diretto contro i viola può quasi valere la salvezza.

La Fiorentina tuttavia occupa appena una posizione sopra i rivali e vanta solo un punto in più: sono 25 infatti quelli accumulati finora dagli uomini di Vanoli. La stagione dei viola è stata compromessa da tante, troppe sconfitte per una squadra che abitualmente lotta per traguardi più ambiziosi come l'Europa. Il periodo negativo iniziale è diventato una costante del campionato, ma adesso, Mandragora e compagni sembrano aver ritrovato la tranquillità giusta per l'ultimo scatto finale. Quello decisivo: salvezza o retrocessione. Nelle ultime tre partite la Fiorentina ha prima vinto il derby sul campo del Pisa, poi perso nella trasferta di Udine e pareggiato in casa contro il Parma. Pertanto, tornare a vincere sarebbe fondamentale per raggiungere la salvezza. Lo spettacolo è assicurato, ora che a parlare sia il campo.

Probabili formazioni di Cremonese-Genoa — Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto; Barbieri, Thorsby, Vandeputte, Maleh, Zerbin; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Davide Nicola

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Pongracic, Parisi; Fagioli, Harrison, Brescianini, Mandragora; Gudmundsson; Piccoli. Allenatore: Paolo Vanoli

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