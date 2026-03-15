il posticipo che chiuderà la 29° giornata di Serie A sarà domani alle 20:45, nel giorno della vigilia il mister della squadra di Cremona ha incitato la sua squadra in sala stampa

Giorgio Abbratozzato 15 marzo - 15:10

La sfida tra Cremonese e Fiorentina è in programma domani 16 marzo alle 20:45. La partita sarà valevole per la 29° giornata di Serie A: un appuntamento importante per entrambe le squadre. I grigiorossi cercano punti preziosi per dare continuità al proprio cammino, mentre i Viola vogliono confermare il buon momento e restare agganciati alle zone alte della classifica. La partita potrebbe avere un peso significativo dal punto di vista mentale in questo momento del campionato. In questa fase della stagione, infatti, ogni risultato può incidere sull’entusiasmo e sulla fiducia delle squadre.

Il tecnico Davide Nicola conosce bene l'importanza di questa fase della stagione. La squadra non vince dal 12 dicembre in campionato e il mister ha parlato della difficoltà del periodo dei suoi ragazzi alla vigilia del match in conferenza.

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Cremonese-Fiorentina, le parole di Nicola: "domani dobbiamo ritornare in carreggiata" — Le parole sull'importanza del match: "Credo che domani sarà una partita importante e dobbiamo essere bravi a tornare nella carreggiata giusta. La mia squadra sa come si gioca a calcio e nel girone d'andata abbiamo fatto cose buone. Le motivazioni per le quali adesso siamo in questa posizione sono tante, abbiamo raccolto meno di quello che potevamo. Domani sarà fondamentale mettere la stessa passione che mettiamo ogni giorno in allenamento, io so che questa energia è quella che serve per raggiungere l'obiettivo finale, io vivo per queste cose e voglio questo tipo di responsabilità, del resto mi importa poco."

Il commento sul ritiro svolto a Torre Boldone: "I miei ragazzi hanno capito che avevamo l'esigenza di prenderci questo momento. L'obiettivo era quello di spendere più tempo insieme come una famiglia e di trovare nuove soluzioni per arrivare al nostro obiettivo finale, abbiamo bisogno di nuove soluzioni. Non serve a niente abbattersi bisogna vivere tutto con positività e dimostrarlo anche con i fatti e non solo a parole, domani è questo quello che voglio vedere".

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Le dichiarazioni sulle situazioni tattiche e sui singoli — Il commento sul ritorno di Okereke: "Ho sempre apprezzato Okereke sia come calciatore che come ragazzo, è una risorsa della Cremonese, adesso sta a lui rinascere e dimostrarci che può essere una pedina importante per questo finale".

Il commento sul possibile cambio di modulo: "Stiamo lavorando a diverse soluzioni da inizio anno, non c'è da stupirsi. Bisogna essere bravi molte volte ad adattarsi anche all'avversario. Domani, oltre al modulo con qui entreremo in campo, sarà importante mettere sul campo la voglia che abbiamo di raggiungere il nostro obiettivo insieme. Io ve lo ripeto, vivo per questo e non sto pensando a nient'altro".

Le parole del mister sull'assenza di un play e su come vuole interpretare la partita: "Non è importante che un play sia il centro del nostro gioco, l'equilibrio va trovato nel fare dei giusti passaggi tra le due fasi di gioco. Noi dobbiamo pensare a essere bravi a fornire una prestazione di squadra andando a sfruttare le nostre caratteristiche e ribaltare il gioco con velocità. Dobbiamo essere abili nel trovare in modo rapido i passaggi tra i reparti senza un possesso palla sterile che non porta a nessuna pericolosità".

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