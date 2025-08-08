Chi ben comincia è già a metà dell'opera: una serata da protagonista per l'ex-giallorosso e rossonero

Giammarco Probo 8 agosto - 16:00

Dopo l'addio al Milan, Tammy Abraham ha scelto di ripartire dal campionato turco con la maglia del Besiktas. La sua avventura con le aquile nere è iniziata nel migliore dei modi: l'attaccante inglese, infatti, ha realizzato una tripletta nel match dei preliminari di Conference League contro il St Patricks. La squadra bianconera si è imposta per 4-1 contro la squadra irlandese. Tra i marcatori oltre l'ex Roma un'altra conoscenza del nostro campionato, stiamo parlando del portoghese ex Inter Joao Mario.

Le statistiche di Tammy Abraham prima del trasferimento in Turchia — L'attaccante inglese conosce molto bene il nostro campionato, grazie appunto alle esperienze con Roma e Milan. Quest'ultima nell'annata scorsa arrivò proprio dalla Roma nell'ultimo giorno di mercato della sessione estiva di calciomercato. Con i giallorossi, Tammy Abraham ha vissuto una stagione la prima stagione da protagonista con 27 reti tra tutte le competizioni e la conquista della prima edizione della Conference League (nel 2022), con José Mourinho in panchina.

Dalla capitale, Abraham va in prestito al Milan: nella trattativa rientra anche Alexis Saelemaekers, che fa il percorso inverso e arriva a giocare coi giallorossi. Dal suo arrivo in rossonero fino all'addio in questa sessione di calciomercato, l'ex Chelsea colleziona abbastanza presenze segnando tre gol in Serie A e alcuni anche nelle Coppe (arrivando ad un bottino totale di 10 reti). Tra questi il gol più importante fatto lo scorso anno è sicuramente quello che ha permesso di vincere al club rossonero la Supercoppa Italiana in Arabia contro l'Inter, nella rimonta da 0-2 a 3-2, proprio con il gol decisivo di Tammy Abraham.