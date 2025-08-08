Dopo l'addio al Milan, Tammy Abraham ha scelto di ripartire dal campionato turco con la maglia del Besiktas. La sua avventura con le aquile nere è iniziata nel migliore dei modi: l'attaccante inglese, infatti, ha realizzato una tripletta nel match dei preliminari di Conference League contro il St Patricks. La squadra bianconera si è imposta per 4-1 contro la squadra irlandese. Tra i marcatori oltre l'ex Roma un'altra conoscenza del nostro campionato, stiamo parlando del portoghese ex Inter Joao Mario.
L'exploit
La crescita di Tammy Abraham: tripletta per l’ex Milan in Conference League
Le statistiche di Tammy Abraham prima del trasferimento in Turchia—
L'attaccante inglese conosce molto bene il nostro campionato, grazie appunto alle esperienze con Roma e Milan. Quest'ultima nell'annata scorsa arrivò proprio dalla Roma nell'ultimo giorno di mercato della sessione estiva di calciomercato. Con i giallorossi, Tammy Abraham ha vissuto una stagione la prima stagione da protagonista con 27 reti tra tutte le competizioni e la conquista della prima edizione della Conference League (nel 2022), con José Mourinho in panchina.
Dalla capitale, Abraham va in prestito al Milan: nella trattativa rientra anche Alexis Saelemaekers, che fa il percorso inverso e arriva a giocare coi giallorossi. Dal suo arrivo in rossonero fino all'addio in questa sessione di calciomercato, l'ex Chelsea colleziona abbastanza presenze segnando tre gol in Serie A e alcuni anche nelle Coppe (arrivando ad un bottino totale di 10 reti). Tra questi il gol più importante fatto lo scorso anno è sicuramente quello che ha permesso di vincere al club rossonero la Supercoppa Italiana in Arabia contro l'Inter, nella rimonta da 0-2 a 3-2, proprio con il gol decisivo di Tammy Abraham.
