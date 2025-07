Ladri in casa di Tammy Abraham: lui li filma e pubblica il video sui social

Mentre l'ex attaccante del Milan Tammy Abraham si trovava in Turchia con la sua nuova squadra, un gruppo di uomini incappucciati ha svaligiato la sua abitazione londinese. Il video del furto è stato postato dal calciatore sul suo profilo Instagram

Silvia Cannas Simontacchi 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 19:02)

Serata surreale per Tammy Abraham, attualmente impegnato nei preliminari di Europa League con il Besiktas. Mentre l'ex attaccante del Milan si trovava a Istanbul con la nuova squadra, infatti, una banda di ladri ha fatto visita alla sua abitazione di Londra.

Il calciatore, che nel frattempo ha seguito in diretta il furto dalle telecamere di sorveglianza, a cui il suo telefono è collegato tramite un'app, ha denunciato l'accaduto pubblicando il video dell'effrazione sul suo profilo Instagram.

Abraham, i ladri ripresi diretta Il video delle telecamere di sorveglianza che riprende il furto in casa di Tammy Abraham "Grazie a Dio, la mia famiglia sta bene", commenta Abraham nella Instagram Story che accompagna le riprese in cui si vede chiaramente il gruppo di ladri, definiti dall'attaccante senza mezzi termini "un gruppo di miserabili" che, con il favore delle tenebre, irrompe in casa sua per svaligiarla. Ad avvertirlo, stando a quanto riporta la rivista britannica Sun, era stata una notifica dell'app collegata all'antifurto. Se, tuttavia, può capitare che queste notifiche siano dei falsi allarmi, questa volta non è stato così.

Nel video, vengono ripresi tre uomini incappucciati che, dopo essersi aggirati nel buio per il giardino della villa del calciatore inglese, riescono a irrompere all'interno. Per poi riapparire in video poco dopo, dandosi alla fuga e portando con sé alcuni oggetti di valore, tra cui diversi oggetti pesanti non meglio specificati.

"Se qualcuno ha sentito qualcosa, o ha qualche informazione, per favore me lo faccia sapere", ha scritto Abraham sulla piattaforma di proprietà di Meta. E, in un tono tra l'ironico e il risentito, ha chiarito: "Scoprirò presto tutto cosa è successo".