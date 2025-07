Tammy Abraham al Besiktas, ora è ufficiale: i dettagli dell’operazione

La carriera di Abraham

Nato a Londra nel 1997, Tammy Abraham mosse i primi passi nel mondo del calcio nel settore giovanile del Chelsea, che lo fece esordire in Prima Squadra nel maggio 2016 contro il Liverpool. Dalla stagione 2016/2017 alla 2018/2019, i Blues hanno girato l'attaccante in prestito alle seguenti squadre: Bristol City, Swansea City ed Aston Villa. Nelle due annate seguenti, Abraham tornò al Chelsea e vinse la Champions League 2020/2021 contro il Manchester City e la Supercoppa UEFA contro il Villarreal. Ad agosto del 2021 la Roma acquistò il centravanti per 40 milioni di euro. Nella sua prima stagione in Italia, l'inglese realizzò 27 reti e vinse la neonata Conference League. Nelle stagioni seguenti, l'inglese ebbe diversi infortuni che compromisero la sua esperienza nella capitale. La scorsa stagione ha giocato in prestito al Milan, con in quale ha vinto la Supercoppa Italiana contro l'Inter segnando il gol del definitivo 2-3.