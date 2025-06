Le due squadre della capitale alle prese con problemi economici: servono uscite e manovre urgenti per rispettare i parametri UEFA e FIGC entro fine giugno.

Giorgio Abbratozzato 28 giugno 2025 (modifica il 28 giugno 2025 | 13:52)

Roma e Lazio si trovano entrambe di fronte a una fase cruciale sul piano economico e gestionale. Con l'avvicinarsi della chiusura dell’esercizio finanziario 2024/25, i due club della Capitale devono agire rapidamente per sistemare i conti, evitare sanzioni e sbloccare le rispettive strategie di mercato. Da un lato, la Roma è vincolata agli obblighi del Fair Play Finanziario UEFA; dall’altro, la Lazio deve fare i conti con l’indice di liquidità e una situazione bloccata anche sul fronte dei nuovi tesseramenti. Vediamo nel dettaglio la situazione delle due società.

Roma e Lazio, obiettivo cessioni rapide per rispettare il Settlement Agreement — La Roma è alle prese con il rispetto del Settlement Agreement firmato nel 2022 con la UEFA, che impone vincoli stringenti sul deficit e sulle operazioni in entrata. Entro il 30 giugno, il club giallorosso deve registrare plusvalenze per almeno 12-13 milioni di euro. La sola cessione di Paredes al Boca Juniors (3,5 milioni) non basta, motivo per cui stanno diventando decisive le trattative per Angeliño con l’Al-Nassr e per altri giocatori in uscita come Abraham, El Shaarawy, Celik e Baldanzi.

Ndicka possibile sacrificio per la difesa della Roma — In caso di mancata conclusione dell'affare Angeliño, la Roma potrebbe essere costretta a cedere un titolare considerato incedibile. Il nome più caldo è quello di Evan Ndicka, difensore arrivato a parametro zero, valutato circa 35 milioni, cifra che garantirebbe una plusvalenza totale. Premier League e Galatasaray osservano con interesse. Nel frattempo, si lavora anche sul fronte stipendi: il club ha già risparmiato oltre 12 milioni lordi tra addii e rinnovi al ribasso.

Lazio: Sarri confermato, ma il mercato resta bloccato — La Lazio ha confermato la permanenza di Maurizio Sarri in panchina, dopo un confronto con il presidente Claudio Lotito. Tuttavia, il club non può al momento procedere a nuovi tesseramenti, bloccato dall’indice di liquidità non in linea con le norme FIGC. La soluzione più immediata, un aumento di capitale, è un’opzione che Lotito non intende percorrere, preferendo altre vie più conservative.

Nessun margine di manovra: la via del mutuo o del ricorso — Oltre alla gestione corrente, Lotito è impegnato sul fronte stadio, con un mutuo per la riqualificazione del Flaminio già in fase avanzata. Per la questione tesseramenti, restano in piedi due strade: una richiesta di riesame dei conti o, in alternativa, il ricorso al TAR del Lazio – ipotesi che potrebbe concretizzarsi solo ad agosto inoltrato. La cessione di alcuni giocatori non basterebbe, se non accompagnata da introiti immediati e certi.

Roma e Lazio, margini ristretti e tempo in scadenza — La Roma ha bisogno di cedere subito e bene per chiudere in linea con il FPF. La Lazio, dal canto suo, dovrà trovare una soluzione interna al rebus normativo prima dell’apertura ufficiale del mercato. Due situazioni diverse ma unite da un'urgenza comune: salvare l’equilibrio finanziario prima che la stagione parta davvero.