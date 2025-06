Roma, Massara si presenta: “Costruiremo una squadra all’altezza”

Massara torna alla Roma da direttore sportivo e promette impegno e ambizione. "Friedkin determinati, Gasperini darà identità. Vogliamo costruire una squadra forte e sostenibile per riportare il club in Champions"

Silvia Cannas Simontacchi 21 giugno - 19:09

È ufficialmente iniziata l’avventura di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo della Roma. Ai microfoni dei canali ufficiali del club, il dirigente ha raccontato le sue prime sensazioni, le ambizioni per la stagione in arrivo e la filosofia che guiderà il mercato giallorosso.

Massara: il ritorno alla Roma — "Tornare qui è motivo di grande orgoglio. In questa società ho vissuto momenti significativi della mia carriera, mi sono legato profondamente alla città e alla sua storia". Con queste parole Frederic Massara ha salutato il popolo romanista nella sua prima intervista da direttore sportivo della Roma. Un ritorno carico di emozione e significato personale, ma anche di responsabilità. Il legame con la Capitale e con il club non si è mai spezzato, e oggi l’obiettivo è chiaro: affrontare con determinazione la nuova sfida sportiva che lo attende.

Il rapporto con i Friedkin e Claudio Ranieri Il ritorno di Massara si deve anche ai Friedkin, come il ds non ha mancato di sottolineare: “Ho trovato una famiglia determinata e appassionata. Vogliono regalare soddisfazioni al popolo romanista e puntano con decisione alla conquista di trofei”. Proprio per questo, ha aggiunto, sarà essenziale lavorare con impegno e rigore per essere all’altezza delle aspettative.

In questo contesto, il rientro di Claudio Ranieri – seppur con un ruolo diverso – rappresenta un valore aggiunto. Per Massara è un punto di riferimento importante, non solo per la sua esperienza, ma anche come icona dello spirito romanista: un legame diretto con la storia, l’identità e il cuore del club.

Su Gasperini e l'attuale rosa — Grande fiducia anche in Gian Piero Gasperini, scelto per dare alla squadra una forte identità: “Cercavamo una guida esigente, capace di trasmettere identità e spirito competitivo. I suoi risultati parlano da soli: siamo convinti che porterà alla Roma una mentalità forte e riconoscibile”.

Quanto alla rosa, il ds è convinto che il gruppo attuale sia competitivo e abbia dimostrato il proprio valore, soprattutto nel finale della scorsa stagione. Tuttavia, l’obiettivo è costruire una squadra ancora più forte, pur muovendosi all’interno dei vincoli imposti dal Fair Play Finanziario. Il mercato sarà improntato alla sostenibilità, ma anche alla funzionalità: si cercheranno giocatori utili, forti e adatti al progetto tecnico.

Nessun proclama, dunque, ma la consapevolezza che la Champions League manca da troppo tempo. Il messaggio ai tifosi è chiaro: fiducia, impegno e la promessa di lavorare ogni giorno per riportare la Roma dove merita di stare.