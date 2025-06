Dopo le esperienze tra Milano e Rennes, Frederic Massara rientra a Trigoria per guidare l’area sportiva: per lui un ritorno in un ambiente che conosce bene

Nancy Gonzalez Ruiz 19 giugno 2025 (modifica il 19 giugno 2025 | 18:30)

La Roma ha scelto di guardare al passato per costruire il proprio futuro: dopo l’addio a Rennes, Frederic Massara riabbraccia il club giallorosso, stavolta da protagonista assoluto nel ruolo di direttore sportivo. Il suo ritorno a Trigoria è stato annunciato con una nota ufficiale che segna l’inizio di un nuovo corso tecnico.

Ritorno a casa Il nome di Massara non è certo nuovo nell’universo romanista: aveva già operato nella Capitale come collaboratore prima e poi da titolare della direzione sportiva in due fasi ben distinte. Dal 2016 al 2017, ereditando il testimone da Walter Sabatini, e successivamente nel 2018, quando fu chiamato a coprire il vuoto lasciato da Monchi. Ora, la società sceglie di puntare su di lui in un momento in cui competenza e conoscenza del contesto sono qualità imprescindibili.

Reduce da una stagione al Rennes, Massara ha costruito gran parte della sua carriera nell’élite del calcio italiano, soprattutto con l’esperienza al Milan accanto a Paolo Maldini, con cui ha condiviso la gestione di un progetto tecnico ambizioso e vincente.

Il comunicato — Nel comunicato pubblicato dalla Roma, si legge:

“Per Massara si tratta di un ritorno a Trigoria, dove in passato ha già contribuito con professionalità e competenza allo sviluppo sportivo della Roma in una fase cruciale della storia recente della Società. Con una vasta esperienza nel calcio italiano e internazionale, Massara porta con sé una profonda conoscenza e una chiara visione strategica per l’area tecnica”.

La fiducia nei suoi confronti è totale, come sottolineato dal club stesso:

“Il Club guarda con fiducia a questo nuovo capitolo, convinto che la leadership di Frederic contribuirà a costruire un futuro competitivo e ambizioso”.

Un ritorno, dunque, non solo simbolico ma funzionale. Massara rientra in una piazza che conosce, con il compito di disegnare una Roma solida, strutturata, capace di alzare l’asticella. Le basi per il rilancio tecnico sono state poste: ora tocca a lui.