Fredric Massara non è più il direttore sportivo del Rennes. Dopo una stagione deludente e due mercati criticati, il club bretone annuncia la separazione e affida il ruolo a Loïc Désiré, in arrivo dallo Strasburgo

Massara e il Rennes: un matrimonio poco riuscito

Massara, ex Milan e Roma, era arrivato in Bretagna il 10 luglio 2024 con il compito di succedere a Florian Maurice e rilanciare le ambizioni europee del club. Ma la stagione si è rivelata ben al di sotto delle aspettative: i rossoneri sono attualmente undicesimi in classifica e non hanno convinto né sul campo né sul mercato. Le due sessioni di calciomercato gestite dall’italiano hanno generato oltre 50 movimenti complessivi, con l’estate 2024 particolarmente nel mirino. Cinque acquisti (Ostigard, Kamara, Gronbaek, Jota e Meister) sono già partiti nel mercato invernale, lasciando la sensazione di una rosa costruita senza visione chiara.