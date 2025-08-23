Nuovo record infranto dal fuoriclasse portoghese. In qualunque squadra vada il classe '85 non smette mai di segnare, nel vero senso della parola.

Dove c'è un record da battere, lì c'è sempre Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è ripetuto di nuovo. Nella finale di Supercoppa di Arabia Saudita, l'ex Real Madrid ha realizzato la rete del momentaneo pareggio contro l'Al-Ahli Saudi arrivando così a quota 100 con il club saudita. Ma non è questo importante traguardo a fare parlare di se, ma il fatto che CR7 è da oggi il primo giocatore ad essere andato in tripla cifra in quattro club diversi e in quattro paesi diversi.

Cristiano Ronaldo, il portoghese sempre più nella storia: nuovo record infranto — Manchester United, Real Madrid, Juventus e adesso Al-Nassr. Qualunque divisa abbia indossato, Cristiano Ronaldo ha sempre fatto quello che sa fare meglio: mettere il pallone in fondo alla rete. Alle critiche il fuoriclasse portoghese ha sempre risposto a suon di gol, in qualunque squadra abbia giocato. Magari più di qualche volta non ha raccolto quanto meritasse, ma non si può certo dire che non abbia mai sudato per qualsiasi maglia abbia indossato. E oggi CR7 si è nuovamente ripetuto.

Attualmente impegnato nella finale di Supercoppa di Arabia Saudita contro l'Al-Ahli Saudi, il classe '85 ha deciso di scrivere un'altra pagina di storia. Indipendentemente dal risultato finale, il numero 7 gialloblu ha realizzato la sua 100^ marcatura con il club saudita. Una nuova tripla cifra e nuovo record infranto perché nessuno era mai riuscito a realizzare almeno 100 reti in quattro squadre diverse. Forse non sorprende che CR7 ci sia riuscito perché quando un giocatore ha un fiuto del gol come pochi, fare gol è come l'aria che si respira.

145 reti con il Manchester United, 450 con il Real Madrid, 101 con la Juventus e ora 100 con l'Al-Nassr. Numeri semplicemente stratosferici di un fenomeno che molto difficilmente, almeno in Portogallo, si potrà rivedere nei prossimi anni. Il gol e Cristiano Ronaldo hanno davvero un feeling come pochi.