Clamoroso dall’Arabia: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo è in vendita

Una svolta clamorosa per il prosieguo del club ma non solo: anche l'Al Hilal, l'Al Ittihad e l'Al Ahli sarebbero destinati a cambiare proprietà

Federico Grimaldi 23 agosto - 12:04

Un nuovo colpo di scena nel calcio saudita: l'Al Nassr, club di Cristiano Ronaldo, Joao Felix e allenato da Jorge Jesus, sarà messo in vendita. La decisione rientra nella nuova strategia del governo saudita, che punta a ridurre le spese nel calcio. Secondo quanto riportato dal giornalista arabo Ahmed Ajlan, anche Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli seguiranno la stessa sorte: tutti i club di proprietà del Fondo Sovrano Saudita verranno ceduti a investitori privati.

L’Arabia Saudita cambia strategia: Al Nassr (e non solo) in vendita — L’era dei maxi-investimenti nel calcio saudita potrebbe essere arrivata al capolinea. Secondo quanto riportato dal giornalista saudita Ahmed Ajlan, il governo saudita ha deciso di rallentare significativamente la spesa per il calcio e di avviare un processo di privatizzazione dei principali club della Saudi Pro League. Tra questi, l’Al Nassr - la squadra di Cristiano Ronaldo - sarà ufficialmente messo in vendita. Il club gialloblù, che ha da poco rinnovato il contratto del fuoriclasse portoghese con cifre astronomiche e aggiunto in rosa nomi come Joao Felix, Kingsley Coman e Inigo Martinez, potrebbe presto passare di mano, nonostante ambizioni da titolo e un tecnico esperto come Jorge Jesus in panchina.

Ma non si tratta di un caso isolato: anche Al Hilal, Al Ittihad e Al Ahli - tutti controllati per il 75% dal Fondo Sovrano Saudita (PIF) e per il restante 25% dal Ministero dello Sport - sono destinati a essere venduti, con l’obiettivo di alleggerire i costi e rendere il movimento più sostenibile nel lungo termine. Dal 2021, questi quattro club hanno speso complessivamente quasi 1,6 miliardi di euro solo in trasferimenti. Il principe saudita Al Waleed bin Mosaad è il favorito per acquistare Al Hilal, ma per le altre società non ci sono ancora piani definitivi. Dopo un anno passato tra spese folli e ingaggi faraonici, il futuro del progetto calcistico saudita potrebbe essere riscritto