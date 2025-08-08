Il portoghese continua a segnare e lancia un chiaro messaggio in vista della Supercoppa dell'Arabia: tripletta contro i connazionali del Rio Ave. Grande prova anche di Joao Felix al suo debutto con i sauditi.

Mattia Celio Redattore 8 agosto 2025 (modifica il 8 agosto 2025 | 10:41)

Cristiano Ronaldo continua a segnare. Anche se si tratta solo di amichevoli, l'attaccante dell'Al Nassr è sempre più insaziabile e non si ferma. Questa volta la vittima del portoghese è stato il Rio Ave che si è visto realizzare una tripletta dal numero 7 portoghese. La partita è poi terminata 4-0 per la squadra di Jorge Jesus, con un'ottima prova anche del neo acquisto Joao Felix.

Al Nassr, Cristiano Ronaldo demolisce i connazionali del Rio Ave: tripletta in amichevole — A poco meno di due settimane dalla semifinale di Supercoppa dell'Arabia Saudita il 19 agosto contro l'Al Ittihad, l'Al Nassr ha dato una risposta più che convincente ai diretti rivali, soprattutto il loro bomber Cristiano Ronaldo. Nella sfida disputata ieri sera all'Estadio Algarve di Faro, il numero 7 portoghese è stato dominatore assoluto e migliore in campo. La partita ha visto la squadra saudita trionfare per 4-0, tre reti delle quali realizzate da CR7.

Il goal del vantaggio è stato realizzato dopo appena 15 minuti da Mohamed Simakan, bravo a sfruttare un assist di testa in area di Joao Felix, anche lui protagonista di una buona prova. Dopo, ecco il dominio di Cristiano Ronaldo. La prima delle tre reti viene segnata poco prima dell'intervallo: Joao Felix riceve palla e con un assist leggero taglia la difesa e serve il connazionale che davanti al portiere lo infila. La prima parte di gioco si chiude sul 2-0.

Nel secondo tempo, la squadra di Jorge Jesus ha la possibilità al 61' su rigore di allungare, ma Sadio Manè si fa ipnotizzare da Miszta. Neanche due minuti dopo ci pensa ancora Ronaldo con un preciso colpo di testa su cross di Wesley. 5 minuti dopo ancora rigore per l'Al Nassr, fallo procurato da un ottimo Joao Felix. Stavolta sul dischetto si presenta proprio CR7 che realizza così la sua terza rete. Da lì il risultato non cambia più. Prossima partita il 10 agosto contro l'Almeria, l'ultima prima della Supercoppa dell'Arabia Saudita.