La speciale classifica delle cinque maglie più vendute di sempre

Giammarco Probo 7 agosto - 18:17

Tra stile, moda e capolavori di design, le divise da calcio sono diventate nel tempo sempre più centrali all'interno dello sviluppo di un'identità da parte dei club, ma anche e soprattutto per le rispettive strategie di marketing. Alcune sono delle vere e proprie reliquie, altre meritano per il solo gusto estetico ed altre ancora, chiaramente, sono quelle della propria squadra del cuore. Ma quali sono state le maglie da calcio più vendute della storia del calcio? A dare una risposta ci ha pensato il quotidiano portoghese A Bola.

Le cinque maglie più vendute di sempre: Ronaldo e Messi in testa — In testa alla classifica c'è la maglia del ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, della stagione 2021/22. Il capolavoro firmato da Adidas e reso iconico dal ritorno del portoghese ai Red Devils ha registrato più di un milione di pezzi venduti nei soli primi 10 giorni dall'ufficialità. Numeri astronomici che proiettano inevitabilmente la casacca in vetta alla classifica.

Un pelo dietro a Ronaldo c'è la prima maglia di Lionel Messi al Paris Saint Germain. Anche questa risalente alla stagione 2021/22, ha fatto segnare numeri allucinanti per il club francese, vendendo 832.000 copie della divisa numero 30 nelle prime 24 ore. Un colpo da record, non solo per quanto riguarda il campo ma anche per il marketing.

Al terzo posto ritroviamo ancora una volta Cristiano Ronaldo, ma questa in vesti bianconere. Anche il trasferimento di CR7 alla Juventus è stata un'enorme operazione di mercato, ma anche e soprattutto di marketing. Non è arrivata la Champions che la Vecchia Signora sognava, ma in compenso la vendita della maglia numero 7 ha restituito ai bianconeri un bottino non indifferente. Secondo quanto riporta A Bola, negli store fisici e online sono state vendute circa 520.000 maglie nelle prime 24 ore.

Al quarto posto ritroviamo anche La Pulce. L'arrivo di Lionel Messi all'Inter Miami ha avuto un impatto devastante sulla MLS, non soltanto in campo ma soprattutto dal punto di vista commerciale. La stella argentina ha portato innanzitutto visibilità ad un campionato in crescita, ma ancora piuttosto di nicchia. In secondo luogo, ha calamitato poi le attenzioni di sponsor e investitori. A proposito di marketing, anche la sua maglia ha portato risultati mai visti per una squadra di calcio americana, con mezzo milione di copie della prima maglia vendute in un mese.

Chiude questa speciale Top 5 la prima maglia di Neymar al Paris Saint Germain. Il suo trasferimento dal Barcellona fu un punto di non ritorno per la storia del calciomercato, che da lì in poi ha cominciato a viaggiare senza indugio su cifre allucinanti. Come ogni grande affare che si rispetti, anche questo ha avuto il suo enorme impatto a livello mediatico e commerciale: si stima, infatti, che nella prima settimana il PSG abbia venduto oltre 250 mila copie della sua divisa.