Alessia Bartiromo 4 agosto - 14:04

Da capitano della Roma è un attimo, lo stesso battito di ciglia per diventare persino allenatore e poi presidente di una squadra calcistica laziale. E' questa la seconda vita di Daniele De Rossi che senza il calcio proprio non sa stare, diventando a gennaio massimo dirigente dell'Ostiamare, con sede nella capitale. L'ex centrocampista ha deciso di alzare ancora di più l'asticella regalandosi un nuovo ruolo, che accompagnerà le gesta dei suoi ragazzi molto a lungo.

L'idea delle magliette dell'Ostiamare realizzate da De Rossi — Daniele De Rossi ha preso sin da subito il progetto dell'Ostiamare particolarmente a cuore, ancor di più quando da gennaio ne è diventato presidente. Idee ben chiare ma piedi per terra iniziando dal campionato di serie D, con la voglia di costruire un futuro solido ma anche col tempo, fare le cose in grande. Nella giornata di oggi arriva l'incredibile sorpresa, con la presentazione delle maglie per la prossima stagione disegnate proprio da De Rossi insieme al team Macron, con i kit home e away che stanno già andando a ruba.

Un fascino retrò e vintage che si unisce a elementi di grande modernità, per un legame senza tempo con la città di Roma: “Ho voluto immaginare queste maglie come un abbraccio tra passato e futuro. Un simbolo, prima ancora che un capo sportivo. Volevamo che ogni dettaglio parlasse dell’Ostiamare, della sua storia, della gente che la vive ogni giorno. La Home e la Away incarnano due anime del nostro Club: una legata alla tradizione del litorale, l’altra proiettata verso una visione moderna del calcio, fatta di valori, senso di appartenenza e spirito di comunità", ha dichiarato sulle pagine ufficiali della società.

La shirt speciale e il kit che sta già andando a ruba — Il kit home riprende i colori ufficiali dell'Ostiamare, il viola e il bianco, riportando sul colletto la data della fondazione del club, i loghi vintage serigrafati tono su tono e quello attuale sulla parte laterale. Il kit away invece è in viola, riprendendo parte dell'atto di iscrizione del club per la prima volta al campionato il 3 ottobre 1945, il gabbiano simbolo del club e il consueto logo sul laterale. In più, è prevista una special shirt dedicata proprio a Daniele De Rossi, con il numero 16 sulle spalle e il suo nome. I tifosi sono già in visibilio per le grandi novità per la prossima stagione, con le magliette che stanno già andando a ruba in pre-order e online.