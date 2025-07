L'Al Nassr sta svolgendo il suo ritiro estivo in Austria, ma non tutto è andato come previsto. Il primo imprevisto è avvenuto una settimana fa con Hancko, difensore del Feyenoord, che non è stato accolto dalla società saudita ad acquisto praticamente ultimato. Il suo arrivo non era previsto al ritiro della squadra e neanche la sua presenza agli allenamenti in Austria. Il secondo invece è capitato nelle scorse ore e ha portato la squadra a doversi trasferire in Portogallo.