Cristiano Ronaldo segna e scrive sui social: “La fame non scompare mai”

CR7 inizia la stagione 2025/26 con un gol nella vittoria contro il Tolosa in Austria. Il portoghese, entusiasta e motivato, si dice affamato di successi nonostante l’età. Debutto anche per João Félix con la maglia dell’Al Nassr.

Cristiano Ronaldo segna all’esordio stagionale contro il Tolosa

Cristiano Ronaldo ha cominciato la nuova stagione con un impatto decisivo: ieri, nella seconda e ultima amichevole del ritiro in Austria, l’Al Nassr ha superato il Tolosa per 2-1. La partita, interrotta in anticipo per via della pioggia, ha visto il portoghese segnare il primo gol al 33’, su assist di Wesley. Si trattava del suo debutto sotto la guida del nuovo allenatore Jorge Jesus, dopo aver saltato il primo test del precampionato per un rientro posticipato autorizzato.