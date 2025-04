Il giocatore portoghese è stato accostato al club bianconero: secondo alcune voci, potrebbe diventarne il prossimo proprietario.

Samuele Amato 4 aprile - 13:11

Da qualche tempo, emergono rumors intorno ai Murcielagos bianconeri. Tutte questioni che riguardano ad un possibile cambio di proprietà che avrebbe del clamoroso. Stando all'indiscrezione fornita dal Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo sarebbe interessato all'acquisto del Valencia. Uno scenario che, però, potrebbe verificarsi in un caso.

L'amicizia tra Cristiano Ronaldo e Peter Lim: ma il club non è in vendita — A dare forza a questa possibilità e indiscrezione è il rapporto d'amicizia e stima che c'è tra il presidente del Valencia e il fenomeno portoghese. Mentre non si hanno alcune dichiarazioni dirette rilasciate né da Peter Lim né dall'entourage di Cristiano Ronaldo, lo stesso patron bianconero aveva dichiarato - ad alcune testate di Singapore - che il club non fosse in vendita.

In effetti, il presidente singaporiano ha ben altre preoccupazioni per la sua squadra (sul livello finanziario e su quello sportivo). Il Valencia si ritrova quindicesimo in Liga, con 31 punti ed una salvezza ancora da conquistare. La prossima giornata i bianconeri dovranno fare un salto al Santiago Bernabeu, lo stadio dove CR7 ha brillato per nove stagioni con la maglia del Real Madrid.

Le voci intorno ad un interesse per il club valenciano sono nate sui media e poi hanno preso il largo sui social. Rumors che indicano anche di un'eventuale sostegno economico della famiglia reale saudita a favore dell'ex-Blancos e Juventus.

CR7 prossimo proprietario del Valencia: ma solo in caso di salvezza — Come si legge sul quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la condizione necessaria per un eventuale acquisto da parte di Cristiano Ronaldo è la permanenza del Valencia nella Primera Division.

La squadra simbolo della Comunitat Valenciana si ritrova ad affrontare un periodo piuttosto difficile, soprattutto per quando riguarda i debiti e le scelte economiche e finanziare dell'attuale proprietario. Come riporta l'articolo della testata iberica sportiva, sembra davvero surreale che CR7 voglia acquistare un club in questa situazione; la quale viene aggravata anche dalla questione stadio con il "Nou Mestalla" mai completato e che dovrebbe essersi sbloccata in queste settimane.

Eppure, le conferme di queste voci arrivano proprio dallo stesso quotidiano sportivo. A parlare del possibile e clamoroso cambio di proprietà è il giornalista Julian Redondo. Nella sua rubrica per il Mundo Deportivo, Redondo è il primo a parlarne come una vera e propria notizia e non solo come indiscrezione: affermando che Cristiano Ronaldo sarà il prossimo proprietario del club solo in caso di salvezza del Valencia.