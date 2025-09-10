Cristiano Ronaldo, sempre più uomo dei record

Quarant'anni compiuti a febbraio, 943 gol segnati in carriera di cui 141 con la maglia della sua Nazionale, ma la voglia di smettere sembra sia sotto zero. Classe 1985, Cristiano Ronaldo ha inciso e sta continuando ad incidere il suo nome nella storia del calcio. Il fuoriclasse di Madeira ha giocato e vinto con le maglie di squadre importantissime come Manchester United, Real Madrid e Juventus. Oggi, CR7 gioca all'Al-Nassr nella Saudi Pro League e non è ancora riuscito a vincere un trofeo in Medio Oriente. Con la Nazionale Portoghese ha vinto l'Europeo del 2016, anche se durante la finale contro la Francia si è infortunato, e ben due Nations League, di cui l'ultima a giugno contro la Spagna. Ieri sera, l'ex attaccante bianconero ha collezionato un altro record molto importante.