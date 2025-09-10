Cristiano Ronaldoentra ancor di più nella storia del calcio con un nuovo record. Con il rigore realizzato ieri sera contro l'Ungheria, il capitano del Portogallo ha segnato il 39° gol nelle qualificazioni ai Mondiali. Ciò gli ha permesso di raggiungere il guatemalteco Carlos Ruiz al comando di questa speciale classifica.
Recordman
Cristiano Ronaldo, altro record: miglior marcatore delle qualificazioni ai Mondiali
Cristiano Ronaldo, sempre più uomo dei record—
Quarant'anni compiuti a febbraio, 943 gol segnati in carriera di cui 141 con la maglia della sua Nazionale, ma la voglia di smettere sembra sia sotto zero. Classe 1985, Cristiano Ronaldo ha inciso e sta continuando ad incidere il suo nome nella storia del calcio. Il fuoriclasse di Madeira ha giocato e vinto con le maglie di squadre importantissime come Manchester United, Real Madrid e Juventus. Oggi, CR7 gioca all'Al-Nassr nella Saudi Pro League e non è ancora riuscito a vincere un trofeo in Medio Oriente. Con la Nazionale Portoghese ha vinto l'Europeo del 2016, anche se durante la finale contro la Francia si è infortunato, e ben due Nations League, di cui l'ultima a giugno contro la Spagna. Ieri sera, l'ex attaccante bianconero ha collezionato un altro record molto importante.
Ieri sera, durante la partita di qualificazione ai Mondiali del prossimo anno, Cristiano Ronaldo ha segnato dagli 11 metri la rete del momentaneo 1-2 per il Portogallo contro l'Ungheria. La partita è finite 2-3 per la Seleção das Quinas, ma per il numero 7 più famoso nel mondo del calcio e dello sport in generale il rigore realizzato ha assunto un valore storico. Grazie a questo rigore realizzato, il 5 volte Pallone d'Oro ha segnato il gol numero 39 nelle gare di qualificazione ai Mondiali, che gli ha permesso di agganciare in testa alla classifica dei marcatori Carlos Ruiz, ex Los Angeles Galaxy ed Olimpia Asunción che ha segnato lo stesso numero di reti col Guatemala nel periodo che va dal 1998 al 2016.
© RIPRODUZIONE RISERVATA