Ronaldo: “C’è chi dice che sono in Arabia per soldi e perchè sono finito. Voglio vincere”

Cristiano Ronaldo ha parlato su YouTube e in un documentario di diversi argomenti tra cui suo figlio e i prossimi obiettivi.

Gennaro Dimonte 21 novembre - 19:40

Cristiano Ronaldo sempre più nella storia di questo sport. Con oltre 900 reti è il giocatore più prolifico nella storia del calcio e il miglior marcatore portoghese di sempre. Numeri incredibili per l'attaccante anche in Arabia Saudita: con l'Al-Nassr ha segnato 55 gol in 56 presenze in campionato. A 39 anni compiuti, quello che sta facendo in carriera è qualcosa di difficilmente ripetibile. Tra un suo intervento su Youtube e un documentario su Netflix sulla Saudi Pro League, CR7 ha sciorinato diversi argomenti ancora attuali.

Cristiano Ronaldo e il sogno di giocare con suo figlio: "Ha ancora 14 anni, vedremo" — Interpellato in Mr. Beast su YouTube, Cristiano Ronaldo ha parlato della possibilità di giocare con suo figlio: "Non so come andranno le mie gambe tra qualche anno ma non è detto che non possa accadere. Ha ancora 14 anni, lasciamolo crescere perchè ha già la pressione di essere mio figlio. Spero possa diventare un professionista ma lo supporterò per qualsiasi scelta che farà".

Pubblicato anche un documentario sulla Saudi Pro League su Netflix in cui CR7 si esprime: "Non sono venuto qui per svernare, voglio vincere. C'è chi pensa che sono finito o lo sto facendo per soldi, invece ancora non credono alle mie parole di migliorare questo campionato. Obiettivo 1000 gol? Non mi dispiacerebbe affatto, sono sincero. Obiettivi? Mi godo il momento e mi diverto, non penso ad altro e sicuramente il ritiro non mi spaventa".