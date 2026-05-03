Felipe Scolari ha dato "il La" alla carriera di Cristiano Ronaldo con la propria nazionale. Il tecnico brasiliano ha fatto esordire CR7 nel 2003 e lo ha coccolato per tutto il suo regno con il Portogallo. L'attuale direttore sportivo del Gremio, ha guidato la nazionale rossa dal 2002 al 2008, disputando due europei (uno sfiorato, perdendo in finale con la Grecia nel 2004) e un Mondiale. Nel resto della sua lunghissima carriera, Felipe Scolari ha girato il mondo vincendo trofei in Kuwait, Cina, Brasile (Gremio, Palmeiras, Cruzeiro) e soprattutto portando gioie e dolori con la nazionale verdeoro. Dal Mondiale conquistato nel 2002 al disastroso 7-1 rimediato durante il Mondiale brasiliano.

RIO DE JANEIRO, BRASILE - 29 NOVEMBRE: Adenor Tite, allenatore del Flamengo saluta Luiz Felipe Scolari, allenatore dell'Atletico Mineiro prima della partita tra Flamengo e Atletico Mineiro come parte del Brasileirao 2023 allo Stadio Maracana il 29 novembre 2023 a Rio de Janeiro, Brasile. (Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Tuttavia, le recenti prestazioni di CR7 con l'Al-Nassr stanno sollevando quesiti e dubbi a proposito del suo ruolo e della sua forma per i Mondiali 2026. Ad intervenire nel dibattito su Cristiano Ronaldo, ci ha pensato proprio il suo ex tecnico Felipe Scolari, nel corso di un'intervista a DSports.

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Felipe Scolari e le dure parole su CR7

Luiz Felipe Scolari, ex técnico de la selecciones brasileña y portuguesa, explicó en el medio Súper Deportivo Radio las que, a su criterio, son las diferencias entre Messi y Cristiano:



🗣 “Messi nació crack y genio, Cristiano tuvo que trabajar y trabajar para ser Messi y ser… pic.twitter.com/pt5akoEFP2 — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) March 30, 2026

Il numero 7 del Portogallo ha esordito con i rossi in occasione di un'amichevole col Kazakistan il 20 agosto 2003. A Chaves, Cristiano Ronaldo fece il suo debutto subentrando a Luis Figo al 46' di gioco. Da quel momento, 2 Nations League, 1 Europeo e 143 reti in 226 presenze. Felipe Scolari lo fece esordire in vista degli Europei del 2004, a cui Ronaldo partecipa segnando 2 gol di cui 1 in semifinale contro i Paesi Bassi.

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Tuttavia, l'ex CT di Portogallo e Brasile ha lasciato tutti a bocca aperta con il commento sul suo ex calciatore: "Cristiano Ronaldo non è mai stato una superstar come Messi o Ronaldinho". Il leggendario numero 7 portoghese non sentirà nemmeno questa critica del suo vecchio commisario tecnico. Tutte le sue energie e le sue forze sono incentrate sull'arrivare a 1000 gol e portarsi a casa il Mondiale, volendo riaprire un dibattito che solo 4 anni fa sembrava chiuso.

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