Il giovane talento è stato il protagonista di una inconsueta scena. Una volta sostituito dal suo allenatore, ha platealmente protestato. Non sono mancati, però, i complimenti per la sua prestazione.

Francesco Lovino Redattore 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 20:34)

Una situazione che ha imbarazzato un po' tutti. Cristiano Ronaldo Jr, figlio d'arte per eccellenza nel mondo del pallone, si è reso protagonista di qualche minuto folle. Una sostituzione non gradita o una lite accesa con un avversario nel corso dell'ultimo match, lo ha visto cadere in una reazione scomposta e spropositata.

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Ronaldo, che combini? Classe 2010, la verve e la personalità sembra non gli manchino affatto. Cristiano Ronaldo Jr milita nell'Under 15 dell'Al Nassr in Arabia Saudita. L'ultima partita è andato di scena un classico del calcio mediorientale con i gialloblù che hanno dovuto affrontare i pari età dell'Al Hilal. Sostituito nel corso del match, Ronaldo è apparso visibilmente contrariato e non ha fatto nulla per nascondere il suo disappunto. Diversi, infatti, i video che lo ritraggono lamentarsi con un giocatore della squadra avversaria.

Dirigendosi verso la panchina, ha ricevuto un cartellino giallo dal direttore di gara. Si tratta di condotta antisportiva e, pertanto, Ronaldo sarà squalificato per la prossima partita del suo Al Nassr. Sono in tanti a pensare che la reazione del ragazzo - 16 anni da compiere a giugno - sia stata esagerata.

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Arrivano i provvedimenti della società — La protesta pare si rivolga all'arbitro dell'incontro. Ecco il motivo per cui gli è stato comminato il giallo che sconterà con un turno di stop la prossima giornata. A sorprendere, tuttavia, è la reazione dell'allenatore. Questi, anziché richiamarlo all'ordine, sembra complimentarsi con lui, probabilmente perché autore di una buona prestazione.

Il club, nonostante l'abbraccio con il tecnico, ha formalmente sanzionato Ronaldo Jr. Foga e frustrazione così evidenti non rientrano nei principi morali del club. Anche l'allenatore ha ribadito all'attaccante la necessità di accettare le decisioni tanto del direttore di gara, quanto di chi gestisce la squadra, evitando di cadere in questo genere di comportamenti.

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