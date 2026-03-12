Cristiano Ronaldo vuole giocare il suo ultimo Mondiale, ma dovrà i conti con l'infortunio muscolare rimediato nel match contro l'Al-Fayha del 28 febbraio, terminato 3-1 in favore dell'Al-Nassr. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra trattarsi di un problema più grave del previsto, come confermato dal tecnico del club arabo, Jorge Jesus: "Dopo aver confrontato gli esami strumentali, abbiamo verificato che l'infortunio subito da Cristiano è più grave del previsto. Speriamo che torni presto per aiutare la squadra". Il calciatore portoghese, infatti, ha fatto immediatamente ritorno in Spagna per iniziare la fase di recupero con un unico obiettivo: disputare il sesto mondiale in carriera a 41 anni compiuti.
Mondiali 2026
Cristiano Ronaldo, obiettivo Mondiale: si cura con la pressoterapia per ridurre i tempi di recupero
Cristiano Ronaldo, la pressoterapia per recuperare al meglio—
Il calciatore dell'Al-Nassr non si fermerà di fronte al problema muscolare. D'altronde, dalla sua parte ha una carriera ricca di successi e una bacheca in cui campeggiano ben cinque Pallone d'Oro. Dunque, appena atterra in Spagna, ricorre immediatamente alla tecnica della pressoterapia per scongiurare qualsiasi possibile estensione dei tempi di recupero dell'infortunio.
Cristiano Ronaldo avrà il meglio delle cure a disposizione e la pressoterapia, scelta dal portoghese, sembra essere la terapia perfetta - utilizzata da calciatori di alto livello. In questa fase non sono concessi errori perché, con il Mondiale ormai alle porte, ogni passo falso potrà rivelarsi fatale. Senza dimenticare che in Arabia Saudita c'è ancora una stagione da terminare e che la la propria squadra è in testa al gruppo e punta dritta al titolo.
Questa tecnologia permette di trattare in modo non invasivo la zona interessata dall'infortunio, con l'obiettivo di migliorare la circolazione del sangue per velocizzare la riparazione dei tessuti. Il giocatore dovrà inserire le gambe all'interno di due stivali dotati di camere d'aria all'interno. Queste ultime si gonfiano e si sgonfiano per generare un massaggio meccanico che favorisce, quindi, la circolazione sanguigna di si parlava in precedenza. Ma non è tutto: attraverso questa cura viene anche favorito il drenaggio linfatico, aspetto chiave per eliminare i liquidi in eccesso. Ora, per Cristiano Ronaldo, non resta che continuare il recupero e tornare in campo nella migliore condizione possibile.
