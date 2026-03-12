Cristiano Ronaldo vuole giocare il suo ultimo Mondiale, ma dovrà i conti con l' infortunio muscolare rimediato nel match contro l' Al-Fayha del 28 febbraio, terminato 3-1 in favore dell'Al-Nassr. Secondo le ultime indiscrezioni, sembra trattarsi di un problema più grave del previsto, come confermato dal tecnico del club arabo, Jorge Jesus : "Dopo aver confrontato gli esami strumentali, abbiamo verificato che l'infortunio subito da Cristiano è più grave del previsto. Speriamo che torni presto per aiutare la squadra". Il calciatore portoghese, infatti, ha fatto immediatamente ritorno in Spagna per iniziare la fase di recupero con un unico obiettivo: disputare il sesto mondiale in carriera a 41 anni compiuti .

Cristiano Ronaldo avrà il meglio delle cure a disposizione e la pressoterapia, scelta dal portoghese, sembra essere la terapia perfetta - utilizzata da calciatori di alto livello. In questa fase non sono concessi errori perché, con il Mondiale ormai alle porte, ogni passo falso potrà rivelarsi fatale. Senza dimenticare che in Arabia Saudita c'è ancora una stagione da terminare e che la la propria squadra è in testa al gruppo e punta dritta al titolo.