La situazione in Medio Oriente complica i piani di Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr. Negli ultimi giorni, dopo le vicissitudini e la tensione che si sta vivendo in Arabia, il jet privato del portoghese è stato tracciato mentre lasciava la terra Saudita e atterrava a Madrid durante la notte. Indiscrezioni che tuttavia non hanno trovato conferme sulla presenza di CR7 e la sua famiglia a bordo. A smentire la notizia ci ha pensato direttamente il club, pubblicando una foto di Cristiano Ronaldo durante l'ultima seduta di allenamento.
Cristiano Ronaldo resta in Arabia ma va ko
La sospensione del campionato saudita è più di una suggestione, anche se al momento non sono arrivate comunicazioni in tal senso. Al momento la classifica vede proprio l'Al-Nassr in testa, a soli due punti dall'Al-Ahli e tre punti dall'Al-Hilal. Quanto a CR7, invece, si trova al terzo posto nella classifica marcato con 21 gol segnati e l'obiettivo sempre più chiaro di riuscire a tagliare il traguardo delle 1000 reti in carriera.
A mettere a repentaglio il record, però, oltre all'esplosione del conflitto, è arrivata anche un'altra brutta notizia per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, infatti, ha rimediato una lesione al tendine del ginocchio e dovrà necessariamente fermarsi ai box. CR7 era uscito acciaccato dalla sfida contro l'Al-Feiha e gli esami svolti questa mattina hanno confermato l'infortunio. Come fa sapere l'Al-Nassr, Ronaldo ha già iniziato l'iter riabilitativo e le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime ore. Il portoghese punta a recuperare il prima possibile, ma la certezza è che non forzerà la mano. Alle porte c'è infatti anche il Mondiale, che sarà verosimilmente la sua ultima vetrina con la maglia del Portogallo.
