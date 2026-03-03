derbyderbyderby calcio estero Cristiano Ronaldo scappa dall’Arabia Saudita: jet privato verso Madrid

L'INDISCREZIONE

Cristiano Ronaldo scappa dall’Arabia Saudita: jet privato verso Madrid

Cristiano Ronaldo
La notizia, riportata da A Bola e dalla stampa inglese, ha destato grande attenzione mediatica con la fuga del calciatore insieme alla famiglia per tornare in Spagna lontano dalle zone del conflitto.
Federico Grimaldi
Federico Grimaldi

Cristiano Ronaldo è partito da Riad verso Madrid a bordo di un jet privato, in seguito all'attacco con drone all’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale saudita. Non ci sono conferme ufficiali sulla presenza del giocatore dell’Al Nassr a bordo né sulla correlazione diretta del viaggio con motivi di sicurezza ma la notizia, riportata da A Bola e dalla stampa inglese, ha destato grande attenzione mediatica. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione in Medio Oriente: dopo le offensive israeliane a Beirut e Teheran, le forze iraniane hanno risposto con attacchi alla base statunitense in Bahrein e all’ambasciata americana a Riad. Non risultano feriti ma l’allerta rimane alta, mentre il trasferimento del campione portoghese resta al centro delle cronache sportive e diplomatiche.

La sicurezza di Cristiano Ronaldo tra Medio Oriente e Arabia Saudita

Il jet privato di Cristiano Ronaldo è atterrato a Madrid-Barajas nelle prime ore della giornata. Non ci sono conferme ufficiali sulla presenza del campione e della sua famiglia a bordo ma le immagini dell’aereo hanno alimentato subito le speculazioni. Il portoghese si era allenato regolarmente con l’Al Nassr fino a pochi minuti prima del decollo, concentrandosi solo sulla palestra. La tensione nella capitale saudita resta infatti molto alta: l’attacco con drone all’ambasciata statunitense ha scosso l’intera città, spingendo le autorità ad alzare le misure di sicurezza.

Cristiano Ronaldo scappa dall’Arabia Saudita: jet privato verso Madrid- immagine 2
BURAYDAH, ARABIA SAUDITA - 25 FEBBRAIO: Cristiano Ronaldo dell'Al Nassr assiste alla partita della Saudi Pro League tra Al Najmah e Al Nassr al King Abdullah Sport City Stadium il 25 febbraio 2026 a Buraydah, Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

Il contesto geopolitico è complesso: gli scontri tra Israele e le milizie a Beirut e Teheran hanno provocato la risposta delle forze iraniane contro le basi statunitensi in Bahrein e l’ambasciata americana a Riad. La notizia del volo di Ronaldo arriva in questo scenario, accendendo l’attenzione di media e tifosi. Ogni movimento del campione viene monitorato, mentre cresce la preoccupazione per eventuali rischi legati alla sicurezza. Al momento, Ronaldo resta a Madrid in attesa di chiarimenti e aggiornamenti sulle condizioni nella regione.

