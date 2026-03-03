Cristiano Ronaldo scappa dall’Arabia Saudita: jet privato verso Madrid

La notizia, riportata da A Bola e dalla stampa inglese, ha destato grande attenzione mediatica con la fuga del calciatore insieme alla famiglia per tornare in Spagna lontano dalle zone del conflitto.

Federico Grimaldi 3 marzo - 14:53

Cristiano Ronaldo è partito da Riad verso Madrid a bordo di un jet privato, in seguito all'attacco con drone all’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale saudita. Non ci sono conferme ufficiali sulla presenza del giocatore dell’Al Nassr a bordo né sulla correlazione diretta del viaggio con motivi di sicurezza ma la notizia, riportata da A Bola e dalla stampa inglese, ha destato grande attenzione mediatica. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione in Medio Oriente: dopo le offensive israeliane a Beirut e Teheran, le forze iraniane hanno risposto con attacchi alla base statunitense in Bahrein e all’ambasciata americana a Riad. Non risultano feriti ma l’allerta rimane alta, mentre il trasferimento del campione portoghese resta al centro delle cronache sportive e diplomatiche.

La sicurezza di Cristiano Ronaldo tra Medio Oriente e Arabia Saudita — Il jet privato di Cristiano Ronaldo è atterrato a Madrid-Barajas nelle prime ore della giornata. Non ci sono conferme ufficiali sulla presenza del campione e della sua famiglia a bordo ma le immagini dell’aereo hanno alimentato subito le speculazioni. Il portoghese si era allenato regolarmente con l’Al Nassr fino a pochi minuti prima del decollo, concentrandosi solo sulla palestra. La tensione nella capitale saudita resta infatti molto alta: l’attacco con drone all’ambasciata statunitense ha scosso l’intera città, spingendo le autorità ad alzare le misure di sicurezza.

Il contesto geopolitico è complesso: gli scontri tra Israele e le milizie a Beirut e Teheran hanno provocato la risposta delle forze iraniane contro le basi statunitensi in Bahrein e l’ambasciata americana a Riad. La notizia del volo di Ronaldo arriva in questo scenario, accendendo l’attenzione di media e tifosi. Ogni movimento del campione viene monitorato, mentre cresce la preoccupazione per eventuali rischi legati alla sicurezza. Al momento, Ronaldo resta a Madrid in attesa di chiarimenti e aggiornamenti sulle condizioni nella regione.