Così il campione viene acclamato dai tifosi e dal club saudita, al termine di una partita fondamentale per il campionato

L'Al-Nassr sfrutta il passo falso dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi e si prende la testa della classifica, grazie anche alla doppietta dell'eterno Cristiano Ronaldo. Nonostante gli screzi con la società saudita delle ultime settimane, CR7 è tornato a fare quello che sa fare meglio: vincere. Il campionato è ancora lungo, ma il fenomeno portoghese sarà sempre determinate per le sorti di una competizione. Ad aumentare l'"aura" del campione arriva anche una tunica tipica della cultura araba: Cristiano Ronaldo indossa la "bisht", simbolo di nobiltà, eleganza e rispetto, festeggiando sotto la curva dei tifosi dell'Al-Nassr. Credits: "Al Nassr FC" su X