Ufficiale, Cristiano Ronaldo acquisisce il 25% dell’Almeria

Luca Paesano Caporedattore 26 febbraio 2026 (modifica il 26 febbraio 2026 | 14:16)

Cristiano Ronaldo compie un passo significativo oltre il rettangolo di gioco: il fuoriclasse portoghese ha ufficialmente acquisito il 25% delle quote dell’Unión Deportiva Almería, club storico del calcio spagnolo attualmente impegnato nella seconda divisione. L’operazione è stata concretizzata tramite CR7 Sports Investments, una nuova filiale della società CR7 S.A., veicolo attraverso il quale Ronaldo gestisce i suoi affari e investimenti sportivi.

Ufficiale, Cristiano Ronaldo e l’Almeria: il comunicato La notizia, resa pubblica nella mattinata del 26 febbraio 2026, segna un momento cruciale nella carriera imprenditoriale del campione dell’Al-Nassr e della nazionale portoghese, ora 41enne ma ancora protagonista sul campo. La partecipazione nel capitale sociale dell’Almería non solo rafforza i legami di Ronaldo con il calcio spagnolo, dove ha scritto pagine leggendarie con il Real Madrid, ma rappresenta anche un chiaro impegno nel contribuire alla crescita e allo sviluppo di un progetto sportivo ambizioso, con l’obiettivo dichiarato di riportare il club in massima serie.

Si legge nel comunicato diramato in queste ore: “Cristiano Ronaldo ha acquisito il 25% delle azioni dell'UD Almería tramite CR7 Sports Investments, una sussidiaria di CR7 SA, un passo importante nella continua espansione sia del club sia del portafoglio di investimenti dell'imprenditore portoghese.

Questo accordo rientra nell'ambito dell'espansione internazionale dell'entità portata avanti dal presidente Mohamed Al Khereiji attraverso il suo conglomerato aziendale SMC Group.

Mohamed Al Khereiji, presidente dell'UD Almería, ha dichiarato: "Siamo molto felici che Cristiano abbia scelto il nostro club per investire. È considerato il miglior giocatore della storia, conosce molto bene il calcio spagnolo e comprende il potenziale di ciò che stiamo costruendo qui, sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile".

Da parte sua, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: "Per molto tempo, la mia ambizione è stata quella di contribuire al calcio anche oltre il campo. L'UD Almería è un club con solide basi e un chiaro potenziale di crescita. Non vedo l'ora di lavorare a fianco del team dirigenziale per supportare la prossima fase di crescita del club"”.